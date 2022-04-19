Тройное ДТП в Петропавловске: есть пострадавшие

Новости МТРК

23:16 19 Апреля 2022

Тройное ДТП в центре города произошло ночью 18 апреля. На пересечении улиц Жамбыла и Конституции Казахстана столкнулись «ВАЗ 21099», «Mersedes-Benz» и «ВАЗ 21150». Водитель последней иномарки получил травмы.

Автолюбителя доставили в одну из больниц. После первой неотложной помощи его отпустили домой. Заключение установило, что все три водителя были трезвыми. Материалы ДТП передали в отдел административной полиции. Всего с начала года в областном центре произошло 40 аварий, в которых 55 человек получили травмы и 1 погиб.


Оксана Попова, начальник штаба батальона патрульной полиции УП г. Петропавловска:

— В рамках проведения административного производства факты о причинах совершения ДТП пока не разглашаются в связи с тем, что необходимо провести все процессуальные нормы, а также экспертизы, которые установят причинно-следственные связи по факту ДТП.

Жанель Бисенбаева

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