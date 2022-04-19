Бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов встретился с предпринимателями СКО

В марте 2021 года предприниматель Мурат Карбузов заключил договор с предприятием «Коммунхоз» на предоставление услуг по видеонаблюдению. Тогда бизнесмен не знал, что сотрудничество обернется для него долгами. На сегодня «Коммунхоз» задолжал предпринимателю чуть больше 2 млн тенге.

Женис Казиев, заместитель директора Палаты предпринимателей СКО:

— Будем рекомендовать местным исполнительным органам оказать содействие по обеспечению выделения средств для погашения. Конкретно по Карбузову оказать содействие по взысканию задолжности в судебном порядке, либо путем совершения исполнительной надписи нотариуса.

В 2022 году «Коммунхоз» погряз в долгах. Общая задолженность перед предпринимателями у предприятия перевалила за 400 млн тенге.

Дархан Амрин, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— Такая нестандартная ситуация есть с «Коммунхозом», руководство области в курсе этой ситуации, мы сейчас с предпринимателем также переговаривали, это не первый предприниматель, который вопрос этот поднимает. Здесь в судебном порядке, в рамках законодательных мер. Задолженность формировалась у него за последний период времени, потому что там вопросы больше по зимнему содержанию дорог. Поэтому задолженность сформировалась в этом объеме. Коммунальное предприятие давно работает, давно обслуживает город, поэтому там проблем раньше таких не было.

Раньше не было, а теперь есть. Избавиться от них «Коммунхоз» должен будет при следующей корректировке бюджета, а представителям местной палаты предпринимателей следует это проконтролировать, заключил бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов. Обратился к нему и один из трех городских перевозчиков, который участвовал в проекте обновления общественного автопарка. ТОО «Kyzylzhar buses» заручилось кредитной поддержкой СПК «Солтүстік», чтобы обновить автобусы, курсирующие по 5 маршрутам. Жаль, что счастье предпринимателей, изначально заручившихся поддержкой городского акимата, длилось не долго.

Наурызжан Исмаилов, представитель ТОО «Kyzylzhar buses»:

— Был заключен договор субсидирования с местным исполнительным органом ЖКХ, так как эти перевозки являются убыточными, чтобы не поднимать проезд. У нас сейчас возникла задолжность по субсидиям, ЖКХ на сегодня за прошлый год не рассчиталось. За прошлый год порядка 200 млн. Отдел ЖКХ ссылается на такой пункт в договоре субсидирования о том, что они выплачивают согласно плана финансирования, в случае отсутствия плана финансирования денег не будет.

Заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Мирхат Абильмажинов заверил Рустама Журсунова, что ситуация находится под контролем областного акимата.

Мирхат Абильмажинов, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:

— В городском акимате мы запросили все договоры — расчеты перевозчиков, там действительно необходимо данные маршруты субсидировать. С суммой порядка 3 млрд заявился город в бюджетную комиссию, на сегодня выделена сумма 775 млн. Тут городской акимат нам нужен, чтобы он дал нам разъяснение, потому что бюджет города мы не можем узнать, куда деньги ушли, и кому они оплатили, каким перевозчикам.

Ответить на эти вопросы могли бы представители городского акимата, но их на встрече не было. Рустам Журсунов решил сходить к градоначальнику сам.

Рустам Журсунов, уполномоченный по защите прав предпринимателей РК:

— Давайте к акиму города сходим. Надеюсь, примет вместе с заявителем и вместе с вами. Здесь просто надо понять, либо мы просто передаем материлы правоохранителям.

Кстати, ситуацию с долгами предпринимателей за аренду новых автобусов Рустам Журсунов сравнил с той, что в прошлом году произошла в Семее. Городской акимат заключил договор с компанией-перевозчиком, обещал субсидии, потом просто расторг его. А предприниматели остались с внушительными долгами.

Дарья Пышмынцева