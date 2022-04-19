6 североказахстанцев получили укус клещей: как защитить себя?

В регионе едва установилась плюсовая температура, а клещи уже начали активизироваться. 6 случаев зарегистрировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, половина из них — дети до 14 лет. Во всех обошлось без серьезных последствий.

Анара Валеева, главный специалист отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— В сравнении с прошлым эпидемическим периодом наблюдается рост на 5 случаев. За текущий период 2022- го года случаев клещевого вируса не зарегистрировано. В целях снижения численности клещей и других кровососущих насекомых в области ежегодно проводится дезинфекционная обработка. В период с 11 по 22 апреля пройдет на территории Мамлютского района — в селах Искре, Покровке, Дубровном».

Санврачи просят североказахстанцев придерживаться мер предосторожности. Если работающие в очагах клещевого энцефалита проходят вакцинацию, то простым гражданам стоит соблюдать некоторые правила. На природе носить одежду, закрывающую все участки тела. Предпочтения стоит отдавать светлым оттенкам, ведь на ней легче обнаружить насекомых. Если укус все же случился, то необходимо выполнить следующее…

Анара Валеева, главный специалист отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Если вы обнаружили на себе клеща, то необходимо его обработать этиловым спиртом, вытащить и положить в баночку. Затем принести в лабораторию. Также обратитесь в поликлинику по месту проживания.

В лаборатории определят, является ли насекомое переносчиком вирусов. Наиболее распространенный — клещевой энцефалит. Он поражает ЦНС, есть риск летального исхода.

Гюзель Закария