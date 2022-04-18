Ярмарка белорусской обуви пополнила свой ассортимент весенне-летней коллекцией

Три дня назад прибыло новое поступление. Менеджеры говорят, спрос на белорусскую обувь из натуральных материалов очень высок. Разлетаются модели обуви быстро.

Иван Коваленко, менеджер по продажам:

— Всего обуви у нас около 600 пар. В основном за обувью приходят люди пожилого возраста и выбирают, смотрят сандалии, туфельки, что-то более летнее, легкое, свободное и что самое главное, чтобы было удобно. Ажиотаж больше всего идет от тех, у кого проблемные ноги. Это как выступающая косточка, широкое голенище, высокий подъем. Вся обувь у нас идет из натуральной кожи. Обувь имеет ортопедическую основу и противоскользящую подошву.

Высокое качество, комфорт и широкий ассортимент. Всё это уже успели оценить покупатели. Многие уже не первый раз приходят на ярмарку белорусской обуви. А всё потому, что с удовольствием носят обувь, приобретенную здесь ранее.

В ближайшее время здесь ожидают очередное поступление качественной обуви.

Иван Коваленко, менеджер по продажам:

— Размеры у нас женские идут от 36 по 43, мужские — от 40 до 50.04.19 Женская обувь — от 10 тысяч и выше, мужская — от 14 и выше. 04.02Цены у нас доступные для каждого, приходите, будем всех ждать!

Ярмарка пробудет в Петропавловске до 1 мая. Приобрести белорусскую обувь можно с 10 утра до 19 часов вечера по адресу ул.Ш.Уалиханова, 15А. За обновлениями следите на официальной страничке ярмарки в Инстаграм @belorusskay.obyv.

Анастасия Кузнецова