Областной чемпионат по кёкушинкай карате прошел в Петропавловске

Определяют сильнейшего среди 400 каратистов. Жаркие баталии развернулись сразу на трех татами. На одном из них в весе до 40 кг борется за титул победителя Тимур Ныгыметов. 13-летний парень с первых минут ведет счет. 2-минутная схватка обернулась для него удачно.

Тимур Ныгыметов, участник соревнований, г.Петропавловск:

— Сейчас я успешно победил своего противника в первом бою. 01:08 — В карате я пришел в 5 лет, потому что мама хотела меня отправить на какой-нибудь вид спорта. В школе мы увидели рекламу кёушинкай- карате. С первой же тренировки мне понравилось.

А вот 11-летнему Амирхану Курмангужинову на руку сыграла неопытность соперника. Сам парень занимается карате около 5 лет.

Амирхан Курмангужинов, участник соревнований, г. Петропавловск:

— Соперник был достойный, но ему не хватило чуть-чуть выносливости. — К соревнованиям готовился месяца три. Теперь буду готовиться к чемпионату Казахстана.

Всего в областном этапе соревнований боролись ребята из 6 районов области в возрасте от 6 до 13 лет в 34-х весовых категориях.

Владимир Витченко, директор филиала СКОФ РОО «Всеказахстанская организация Кёкушинкай карате»:

— Мы сейчас подводим итог 2021-2022 учебно-тренировочного года, чтобы к лету подготовить сборную для тренировочных сборов, далее они представят нашу область.

Уже в октябре в Петропавловске пройдет международный турнир «Сункар», где и примут участие победившие в этом турнире ребята.

Гюзель Закария