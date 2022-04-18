Областной чемпионат по кёкушинкай карате прошел в Петропавловске

Определяют сильнейшего среди 400 каратистов. Жаркие баталии развернулись сразу на трех татами. На одном из них в весе до 40 кг борется за титул победителя Тимур Ныгыметов. 13-летний парень с первых минут ведет счет. 2-минутная схватка обернулась для него удачно.
Тимур Ныгыметов, участник соревнований, г.Петропавловск:
— Сейчас я успешно победил своего противника в первом бою. 01:08 — В карате я пришел в 5 лет, потому что мама хотела меня отправить на какой-нибудь вид спорта. В школе мы увидели рекламу кёушинкай- карате. С первой же тренировки мне понравилось.
А вот 11-летнему Амирхану Курмангужинову на руку сыграла неопытность соперника. Сам парень занимается карате около 5 лет.
Амирхан Курмангужинов, участник соревнований, г. Петропавловск:
— Соперник был достойный, но ему не хватило чуть-чуть выносливости. — К соревнованиям готовился месяца три. Теперь буду готовиться к чемпионату Казахстана.
Всего в областном этапе соревнований боролись ребята из 6 районов области в возрасте от 6 до 13 лет в 34-х весовых категориях.
Владимир Витченко, директор филиала СКОФ РОО «Всеказахстанская организация Кёкушинкай карате»:
— Мы сейчас подводим итог 2021-2022 учебно-тренировочного года, чтобы к лету подготовить сборную для тренировочных сборов, далее они представят нашу область.
Уже в октябре в Петропавловске пройдет международный турнир «Сункар», где и примут участие победившие в этом турнире ребята.
Гюзель Закария