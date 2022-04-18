Кумар Аксакалов провёл встречу с жителями района Шал акына

Перед конструктивной беседой — небольшой отчёт о проделанной работе. За пять лет на развитие Жанажолского сельского округа выделили 287 млн тенге. Направили их на капитальный ремонт школы, дорог и установку уличного освещения. Сейчас в населённых пунктах остро стоит вопрос питьевой воды. Решат его в ближайшие несколько лет, со строительством водопровода. Живительная влага появится в сёлах Жанажол, Кенес, Жанаталап и Бирлик.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В этих четырёх сёлах живут около 900 человек. Для подведения питьевой воды в населённые пункты из республиканского бюджета уже выделили 1 млрд тенге. Проект двухгодичный. В этом году начнём, постараемся завершить работу до следующего года.

С подведением воды в дома 10-ти семьям поможет местное ТОО «АЗКО- Жанажол». Предприятие базируется на выращивании зерна. Для своих сотрудников здесь строят дома, общежития и бани. Не оставляет в стороне товарищество и решение социальных вопросов села. Выделили средства на ремонт Жанажолской школы, построили малый оздоровительный физкультурный комплекс, содействовали возведению мечети. И это ещё не всё.



Айдар Жанзаков, директор ТОО «АЗКО-Жанажол», район Шал акына:

— На реконструкцию православной церкви в г. Сергеевке выделили денежные средства, ежегодно труженикам тыла и инвалидам сельского округа оказывается спонсорская помощь. В текущем году мы охватили 15 семей. Детям из малообеспеченных семей приобретаем путевки на новый год в оздоровительные центры.

ТОО планирует установить футбольное поле, спортивные тренажёры и детскую площадку. Всё это не просто обещания, а установленные в меморандуме обязательства. Документ с немаловажными пунктами подписали с акиматом сельского округа.



Саят Естаев, аким Жанажолского сельского округа, район Шал акына:

— Окажут спонсорскую помощь учреждения образования, культуры и здравоохранения. Кроме этого ТОО планирует ежегодное повышение зарплаты свои работникам на 30 %. Общая сумма инвестиций составляет более 50 млн тенге.

Настало время конструктивного диалога. Немало вопросов сельчане задали руководителю местного ТОО. Оказалось, что в «Азко — Жанажол» размер дивидендов не увеличивался с 2004 года. 18 лет каждому пайщику на предприятии выдают по 300 кг зерна и два мешка муки. Будут ли дивиденды сравниваться с тенденцией роста цен на продукты, спросил житель села Жанажол Болат Омаров.



Айдар Жанзаков, директор ТОО «АЗКО-Жанажол», район Шал акына:

— Мы ежегодно выделяем 600 кг фуража, бывает половину берут мукой. 600 кг — это при урожайности 25-30 центнеров. Мы в любой год даём так. 01.50 600 кг — это нормальный пай. Мы, несмотря на засушливые годы, столько выделяем.

А вот Каната Зеркина волнует отсутствие скорой помощи в сельском округе. Вместо неотложки приходится вызывать такси. Но, и на нём не наездишься, бьёт по карманам, говорит сельчанин. По словам акима района Рустама Смагулова, транспорт есть в соседнем сельском округе. Здесь он не положен по количеству жителей. Решить проблему когда — то пытался местный аграрий. Азамат Таспаев для родного села приобрёл машину скорой помощи, но, не новую, как указано в стандартах.



Азамат Таспаев, житель села Жанажол, район Шал акына:

— Мы договорились, и я эту скорую приобрёл. Но, мы не поняли друг друга, видимо, я приобрёл не новую, а 2005 года производства. Сейчас транспорт стоит, я просил, чтобы под баланс больницы взяли, но не дали пока разрешение.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Поручаю аппарату акимата области взять на баланс этот вопрос. Если есть хоть малейшая возможность допустить транспорт, то пусть сделают это. В этом нет ничего такого. Деньги из госбюджета не выделяли, поэтому своему родному селу решил помощь предприниматель. Я это приветствую. Давайте найдём механизм и решим вопрос.

После встречи Кумар Аксакалов провёл личный приём сельчан. Поднимали здесь вопрос освещения. Его в селе нет. Аким района заверяет, подключат свет на улицах Жанажола уже этим летом.

Жанель Бисенбаева