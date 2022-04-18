Финал турнира на Кубок акима области по хоккею с шайбой

В финальном туре на Кубок акима области по хоккею с шайбой принимают участие 4 команды. На льду спортсмены из района им. Г.Мусрепова и Петропавловска. Игра за 2 и 4 место. Первый период начался активной игрой гостей. Они же забивают первую шайбу на 11 минуте матча. Но, петропавловцы не отстают и минутой позже дали ответ.

Через несколько минут игры в ворота мусреповцев вновь «прилетает» шайба. Обстановка на льду «накаляется». Ответные голы не заставляют себя ждать. Первый период завершился. На табло — 2:3. Преимущество на стороне хозяев льда.

С начала второго периода обе команды провели мощные атаки. На третьей минуте игрок из района им. Г. Мусрепова забивает очередную шайбу. Петропавловцы ответили через полминуты.

Диана Салихова, корреспондент:

— На льду развернулась напряженная борьба. Команды не уступают друг другу ни технически, ни морально. Они вновь и вновь забивают шайбу в ворота соперника. Второй период завершился со счётом 4:6 в пользу гостей. Сумеют ли хозяева льда забрать лидерство в третьем периоде?

Районная дружина, продолжив серию удачных атак, увеличивает разницу в счёте. 6:4, 7:4, 8:4. Сравняться у петропавловцев так и не получилось. Матч окончен. На табло — 9:4 в пользу команды из района им. Г.Мусрепова.

Дмитрий Морозов, нападающий команды района им. Г.Мусрепова:

— Для нас эта победа очень важна. Месяц мы не катались, как лёд растаял в нашем районе. Матч за кубок акима области. Мы каждый год принимаем участие. Наша команда всегда в тройке лидеров.

И этот год не стал исключением. Второе место по итогу турнира у мусреповцев, третье — у игроков из Кокшетау. Обладателем Кубка области стала дружина из района М.Жумабаева. Поздравил спортсменов от имени главы региона его заместитель Гани Ныгыметов. Победителям и призерам вручил кубок, медали, грамоты и денежные сертификаты.

Диана Салихова