В сёлах нет аптек: североказахстанцы озвучили проблемы министру здравоохранения

Какие жалобы на медицину, чего не хватает медработникам и пациентам? Эти вопросы министр здравоохранения задавала в Знаменской врачебной амбулатории. Для визита министра выбрали одну из лучших в области. Хотя, по словам Ажар Гиният, она просила показать ей рядовой сельский медпункт. Небольшой спойлер — все объекты, которые в первый день посетила министр, были на высшем уровне. Тот, что в селе Знаменском, капитально отремонтировали два года назад. Здесь обслуживают почти 4 тысяч жителей из 10 ближайших деревень.

Руслан Мирзоев, старший врач Знаменской врачебной амбулатории, Кызылжарский район:

— Здесь у нас штат: ВОП, фельдшер, две медсестры патронажная и участковая, 2 санитарки. При нашей амбулатории есть две санитарные машины, два водителя, соцработник.

4-ый день здесь работает передвижной медицинский комплекс. 10 медиков, включая узких специалистов, колесят по сёлам, обследуют жителей и даже проводят небольшие операции. В регионе 10 таких больниц на колёсах. В прошлом году они побывали в 270 сёлах, обследовали 36 тысяч североказахстанцев. О передвижном комплексе, как и о местной амбулатории сельчане отзываются хорошо. Жалуются на отсутствие аптеки. Головная боль или ангина, за лекарством нужно ехать в райцентр. И это проблема не только Знаменского.

Ажар Гиният, министр здравоохранения РК:

— У нас же все аптеки частные. Им не выгодно такие отдалённые сёла. Им не рентабельно содержать здесь аптеку. Объёмы и спрос небольшой. А населению нужно. Сегодня было решено, что в наших государственных медпунктах будем организовывать маленькие аптечные киоски.

Минздрав определит перечень востребованных лекарств, которые будет продавать местный фельдшер. В селе Ногайбай района М.Жумабаева уже подготовили помещение для аптеки, ждут, когда минздрав утвердит поправки. Но, далеко не в каждом селе есть медпункт или хотя бы медработник. Особенность СК — больше половины населения области живут в селах. И много малочисленных деревень, где меньше 50 человек. И по нормам медпункт там не предусмотрен. Сейчас в министерстве пересматривают этот вопрос.

Ажар Гиният, министр здравоохранения РК:

— До 50 человек если в ауле живёт, то должен быть медработник без помещения, который должен наблюдать за диспансерными больными, за детьми, беременными. Раздавать бесплатные лекарственные препараты.

Посетила Ажар Гиният и пограничный пост «Каракога». В день здесь границу пересекает около 700 человек. До снятия ограничений было вдвое меньше. Въезжающие в страну казахстанцы должны быть вакцинированы либо предоставить результаты ПЦР-теста. Если их нет, то анализ проводят на месте, а казахстанца отправляют на карантин. Это трата бюджетных денег и нагрузка на медиков. Ажар Гиният сообщила, что этот вопрос пересмотрят и возможно казахстанцу без ПЦР-теста въезд запретят. Как это сделали на авиаперевозках. Поднимали этот вопрос и на встрече с населением в городе Булаево. Также жители жаловались на обязательное направление от терапевта. Без него к узкому специалисту не попасть.

Ажар Гиният, министр здравоохранения РК:

— Учитывая все пожелания, мы сейчас разработали приказ. И можно попасть без участкового врача по 9 случаям. Все неотложные состояния, к лору, гинекологу, гематологические заболевания сразу можно попасть без участкового врача. Если находитесь на динамическом наблюдении у профильного специалиста, например, у невролога.

Новшество сейчас на регистрации в минюсте. Рассказала Ажар Гиният и о планах по расширению перечня профосмотров и скринингов. Проведут полный чекап здоровья сельчан страны, чтобы увидеть картину целиком и знать, на что следует обратить больше внимания, а значит и средств.

Айгерим Мукашева