В медучреждениях г.Петропавловска не хватает оборудования

К 3-ей городской поликлинике прикреплено более 72 тысяч человек. Почти 30% из них — дети. Рассчитана она на 500 посещений в день. На деле же приходит больше — порядка 700. Особое внимание — иммунизации населения против коронавирусной инфекции. Его показатель здесь составляет 70%. Активно североказахстанцы и ревакцинируются.

Ажар Гиният, министр здравоохранения РК:

— Қорғану керек, инфекция ешқайда кеткен жоқ. Защищать организм крайне необходимо. Инфекция никуда не ушла. Сейчас мы должны вырабатывать иммунитет. Потому что каждый раз появляются различные вирусные инфекции, которые иногда приводят к серьезным заболеваниям.

Ажар Гиният отметила важность прививочной кампании. И её темпы необходимо усилить. Ознакомилась министр и с работой реабилитационного отделения. В день его посещают до 250 больных: и взрослые, и дети. Принимают пациентов исключительно по предварительной записи. Что же касается постковидной реабилитации?

Ажар Гиният, министр здравоохранения РК:

— По коронавирусной инфекции у нас есть списки всех тяжелобольных, которые прошли через реанимацию, интенсивную терапию. Мы говорили, чтобы их реабилитировали в первую очередь, чтобы они прошли реабилитацию постковидную.

— Вот сколько у вас было таких пациентов и прошли реабилитацию?

— 148 за прошлый год. Из них 72 за год, которые прошли. В этом году за три месяца прошли уже 18 больных.

В разговоре с врачами выснилось, что узким специалистам не хватает нового оборудования. Врач-физиотерапевт Айгуль Ташимова говорит, пациентам с перенёсшим инсультом необходим аппарат «Корвит». Он является имитатором опорной подошвенной нагрузки. Также следует укреплять материально-техническую базу при лечении ортопедических и травматических заболеваний. Беспокоил главу республиканского ведомства кадровый вопрос. В 3-ей городской поликлинике его дефицит ощущается особо.

Асхат Отебаев, и.о. директора городской поликлиники №3:

— У нас есть 2 взрослых невропатолога, травматолог все отдельно. В данный момент ощущаем нехватку. Потребность в наших услугах растёт, потому что количество населения растёт. Поэтому нам дополнительно надо открывать узких специалистов. В этом году к нам из разных регионов Казахстана придут 5 специалистов. Это эндокринологи, оториноларинголог, травматолог и другие. Также к нам придут врачи общей практики. В этом году мы молодым специалистам увеличили социальный пакет.

Из областного бюджета выплатят полтора миллиона подъёмных и окажут помощь с арендным жильём. Для последнего поликлиника будет выплачивать 45 тысяч тенге. Есть дефицит кадров и в областной многопрофильной больнице. Сегодня здесь работают 4 врача-реаниматолога. Требуются ещё 10 узкопрофильных специалистов. Нуждается больница в акушерах-гинекологах. По линии кадрового обеспечения при поддержке областного акимата готовят резидентов. В этом году заключили более 100 договоров. Что касается строительства новых объектов, уже в этом году в городе откроется новая поликлиника в «Береке». Её возведение приостановили из-за пандемии. Работы планируют возобновить. Для этих целей из республиканского бюджета дополнительно выделят средства.

Алишер Ашимов