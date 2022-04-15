Ажар: Гиният: «В СК построят 18 медицинских объектов»

Демографический вопрос в СК стоит остро. По словам главы минздрава, рождаемость в регионе снизилась на 3,5 %, при этом показатель смертности вырос на 13,4% на фоне пандемии коронавируса. К слову, страна пережила 5 волн Covid-19. Такая неутешительная статистика может привести к необратимым последствиям, подчеркивает Ажар Гиният. Ситуация в СКО — под контролем министерства. Влияет на качество медицинского обслуживания, говорит главный врач страны, и обеспеченность кадрами. Это проблема не только северного региона. По республике не хватает почти 4 тыс специалистов, в нашей области — около 200 штатных единиц. Вопрос решают постепенно.

Ажар Гиният, министр здравоохранения РК:

— В прошлом году более 50 врачей приехало в рамках республиканского бюджета по направлению минздрава. Привлечено было около 100 врачей за счет местного бюджета. В этом году 52 специалиста приедут, а также по данным управления здравоохранения СКО, на 150 с лишним специалистов есть договоры, проживающих в других регионах.

В этом году профильные вузы выпусят 5 тыс специалистов, что должно перекрыть недостаток. Будут наделять их специальными льготами — оплачивать подъемные, повышать заработную плату. Есть и другие методы поощрения, особенно для выпускников школ.

Ажар Гиният, министр здравоохранения РК:

— Мы ежегодно увеличиваем государственные гранты, доведем их до 5000 в год. У нас университеты разделены и они целенаправленно, если нужен анестезиолог — реаниматолог, то они должны готовить именно их. Есть конкретные меры, эти меры есть в национальном проекте «Здоровье нации».

Принимают меры и по обеспечению лекарствами. 95% необходимых медикаментов в минздраве закупили. 43% из них уже отгрузили в регионах. Этого количества достаточно, чтобы покрыть годовую потребность. Говорили на встрече и о развитии медицинской инфраструктуры: в этом году в области возведут 18 объектов.

Ажар Гиният, министр здравоохранения РК:

— Это 4 медицинских пункта, 5 ФАПов, 7 врачебных амбулаторий и 2 поликлиники в городе.

После брифинга Ажар Гиният провела прием граждан.

Гюзель Закария