100% мощностей завода г. Темиртау задействуют для выполнения заказа нашей ТЭЦ-2

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

Аким области Кумар Аксакалов с представителями «СевКазЭнерго» посетил ТОО «Корпорация «КазЭнергоМаш» в городе Темиртау. Предприятие имеет многолетний опыт в сфере проектирования, строительства и реконструкции котлоагрегатов. Завод уже приступил к производству необходимых частей для ТЭЦ-2.

Эту новость глава региона опубликовал на личной странице в «Facebook». 100 % мощностей завода задействуют только для выполнения заказа нашей теплоэлектроцентрали. Также рассматривается возможность привлечения ПЗТМ для изготовления поверхностей нагрева для котлоагрегатов. В целом, принимаемые меры позволят в намеченные сроки провести ремонт оборудования станции и подготовить её к следующему отопительному сезону.

Жанель Бисенбаева