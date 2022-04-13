Ярмарка белорусской обуви вновь в Петропавловске

Надежда Гордеюк к выбору демисезонной обуви подходит ответственно. Говорит, не всегда удается подобрать то, что нужно. У женщины высокий подъем, широкие стопа и голенище.

Надежда Гордеюк, жительница г.Петропавловска:

— У меня сегодня выходной. Пришла на ярмарку, чтобы приобрести себе обувь. Обувь здесь удобная. У них я была два раза, когда они приезжали в феврале. Два раза приходила и уходила с покупками, причем не с одной.

И в этот раз без новинок не ушла. Купила лёгкую обувь и обновила весенние сапожки. В общем, привлекает ассортимент высоким качеством и низкой ценой. Модель по душе здесь найдет каждый. В этом клиентам помогают доброжелательные менеджеры.

Иван Коваленко, менеджер по продажам:

— Сегодня у нас первый день открытия. Приходите, будем рады всех видеть. У нас идёт обувь на ортопедической основе. Противоскользящая полиуретановая подошва. В основном, для проблемных ног обувь. У нас в ассортименте идут туфли, ботинки, полуботинки. В наличии есть зимние сапоги. Идет обувь на широкое голенище, выступающую косточку.

Белорусская обувь широко славится своим качеством. Она долгие годы занимает лидирующие позиции на мировом рынке. Сапоги и ботинки разных подъёмов, фасонов и расцветок — ассортимент большой. По словам менеджеров, много покупателей среди пенсионеров. Пожилые люди чаще всего чувствуют дискомфорт в ногах.

Ярмарка белорусской обуви в Петропавловске будет месяц. Посетить её можно по адресу улица Шокана Уалиханова, 15А.

Алишер Ашимов