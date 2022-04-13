В Петропавловске во время пожара пострадали более 800 дач

12 апреля в 16 часов 20 минут на пульт ДЧС поступило сообщение о пожаре на дачных участках. По предварительным данным начальника профильного ведомства Рамиля Камалова, пострадали более 800 дач.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Сейчас работает комиссия. Я могу одно сказать, что по предварительным данным пострадали более 800 участков дачного общества «Ренет» и «Кировец 3». По остальным дачным участкам прошел беглый низовой пожар. Исходя из сведений руководителей дачных обществ, порядка 60% дач были заброшенными и не использовались.

Рамиль Камалов объяснил, что работу пожарных осложнял сильный ветер, из-за которого огонь быстро распространялся. Точная причина возгорания пока неизвестна. На сегодня пожарные располагают двумя основными версиями. Первая связана с неосторожным обращением с огнем неустановленными лицами. Вторая — поджог.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Ущерб от пожара на каждом дачном участке разный, где- то он больше, где — то меньше. Немало дач, на которых полностью или частично сгорели домики. Здесь, например, от него остался только каркас железной кровати.

Огонь не пожалел сразу два дачных участка бабушки Максима Кузьменко. Семья приобрела их около 10 лет назад.

Максим Кузьменко, житель г.Петропавловска:

— Позвонили сторожа, сказали, что возгорание произошло. Я после работы приехал, был дым огонь сплошной, примерно с 19 часов вечера до 20.00. Пострадало все. Был туалет, домик с верандой и мансардой. Сейчас практически ничего не осталось. Домик на заднем плане видите, одна стена завалилась на дорогу, другие тоже в аварийном состоянии. Домик восстановлению не подлежит.

Восстанавливать всё людям придётся за свой счёт. Об этом сказал заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин.

Аскар Хабибулин, заместитель акима города Петропавловска:

— Сейчас на данный момент проводится инвентаризация садоводческих обществ. Устанавливаются участки, попавшие под очаги возгорания. Оказываться помощь со стороны акимата не будет, потому что земельные участки попадают под садоводство. Согласно нормам закона мы оказываем помощь только пострадавших людям, проживающим по постоянному месту жительства.

За прошедшие сутки огнеборцы 20 раз выезжали на возгорание травостоя и камыша. 12 апреля он горел в микрорайоне Копай. Пожар начался после 21.00 часов вечера, чуть меньше чем за 2 часа его полностью ликвидировали.

Дарья Пышмынцева