В Петропавловске продолжаются суды из-за счетов за тепловые потери

Алуа Кожахметова, судья специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области:

— Признать незаконность договоров на снабжение тепловой энергией, заключенными ТОО «Севказэнергосбыт» с потребителями, имеющими приборы учета тепловой энергии, расположенными не на границе балансовой принадлежности за тепловые потери по сетям, находящимся на балансе потребителей тепловой энергии, в которых предусмотрена обязанность потребителей оплачивать тепловые потери. Признать незаконность действия ТОО «Севказэнергосбыт» по произведению начислений потребителям, имеющим приборы учета тепловой энергии.

Это новые исковые требования областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий. Изначально представители ведомства настаивали в суде на том, чтобы ТОО «Севказэнергосбыт» прекратило начисления за тепловые потери для потребителей. Речь идёт о жителях частного сектора. Кроме того, ДКРЕМ настаивал на том, чтобы монополист произвел перерасчет за прошлый и 2020-й годы. У ТОО «Севказэнергосбыт» своё мнение о законности договоров, которые они составляли с потребителями.



Наталья Джаманчалова, начальник юридического управления ТОО «Севказэнергосбыт»:

— В момент заключения договора в 2013 году какой-либо типовой редакции договора теплоснабжения, который бы определял обязательное условие договора, не было. Соответственно, договор заключался в произвольной форме, по тем условиям положения, по которым было достигнуто согласие сторон. Была предложена такая редакция договора потребителю, потребитель с ним согласился и с 2013 года до настоящего момента не оспаривался, потребитель не обращался за признанием его недействительным или расторжением. Ещё какие-либо действия с этим договором не производились.

Зато производилась оплата за тепловые потери. За них жители частного сектора исправно гасили счета два года. В квитанциях за коммунальные услуги тепловые потери указывались отдельной строкой. Судья поинтересовалась, какой нормативный документ заложен в систему расчета этих самых потерь.



Наталья Джаманчалова, начальник юридического управления ТОО «Севказэнергосбыт»:

— Расчет производится на основании фактических данных о состоянии трубы, протяженности, из чего она изготовлена, способа прокладки и.т.д. А затем с использованием физических формул производится расчет. Т.е. говорить, какой конкретно нормативно-правовой акт положен в основу, это не правильно. Потому что нет такого акта, нет документа, в соответствии с которым был определен порядок расчета этих потерь.

Во время судебного процесса своё мнение высказал и представитель областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий.

Вячеслав Лукиных, руководитель отдела департамента Комитета по регулированию естественных монополий по СКО:

— Конституция Республики Казахстан говорит о том, что монополистическая деятельность ограничивается законом. А в законе не указывается обязанность потребителя оплачивать тепловые потери, 7:40 о какой оплате потерь может идти речь.

Судья областного специализированного межрайонного экономического суда приняла новый иск департамента Комитета по регулированию естественных монополий. В слушаниях кроме ведомства и монополистов участвуют представители городского акимата, министерств энергетики, а также индустрии и инновационного развития. Следующее слушание состоится 22 апреля.

Дарья Пышмынцева