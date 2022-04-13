Ушёл из жизни известный журналист, поэт Муталлап Кангожин

Разное

22:19 13 Апреля 2022

12 апреля в возрасте 85 лет скончался заслуженный работник культуры Республики Казахстан, Почетный гражданин СКО, известный журналист и поэт Муталлап Кангожин.

Муталлап Мухамедиулы родился 17 декабря 1937 года в селе Караагаш Есильского района. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета и более тридцати лет работал на телевидении. Он выпустил сборники стихов «Ақ қайындар», «Қызылжар» и «Жыр Керуен». Коллектив телеканала выражает соболезнования родным и близким Муталлапа Кангожина. Церемония прощания состоится 14 апреля в Нур-Султане, где он жил последние годы.

Дарья Пышмынцева

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