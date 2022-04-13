Угрожал ножом: разбойное нападение на магазин раскрыли полицейские

Угрожая продавцу ножом, забрал из кассы деньги. Разбойное нападение на магазин раскрыли «по горячим следам» полицейские Петропавловска.

Около 11:30 ч. в торговое помещение вошёл мужчина в противовирусной маске чёрного цвета с холодным оружием в руках. Продавец, испугавшись за свою жизнь, была вынуждена отдать преступнику наличные из кассы. Сумма небольшая — 12,5 тыс тенге. Оправившись от шока, пострадавшая позвонила на пульт «102». Полицейские задержали грабителя на следующий день в с. Белом Кызылжарского района. Оперативно разыскали по камерам видеонаблюдения. Ведется следствие.

Кумарбек Жоламан, старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Им оказался ранее судимый 23-летний житель Есильского района, только в феврале освободившийся из мест лишения свободы. Данный факт внесён в ЕРДР по ст. 192 УК РК «Разбой».

Гюзель Закария