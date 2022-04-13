Почему в Казахстане дорожают продукты?

Инфляция сейчас во всём мире. Брифинг начали с перечисления стран, в которых продукты подорожали больше, чем в Казахстане. Но вряд ли это волнует население нашей страны сейчас. Более важный вопрос: вернутся ли прежние цены на продукты, которые подскочили вслед за долларом. Сейчас ситуация на валютном рынке улучшилась, а на продуктовом — наоборот.

Айдар Абилдабеков, заместитель председателя Комитета торговли МТИ РК:

— Не все товары так резко пошли вверх. Военные события начались 24 февраля. Первый ажиотажно у нас пошёл сахар, потому что Россия ввела запрет. Многие цены спокойно стояли. Доллар постепенно рос. Потом оптовики начали добавлять цену. Цена и в рознице пошла. Цена я думаю всё-таки упадёт, она не будет так стоять, потому что конкуренция заставит её опуститься.

Из социально значимых подорожали молоко, говядина, куриные мясо и яйца. Это из-за проблем с кормами и повышения акцизов на ГСМ в прошлом году. На цены на продукты повлиял и рост тарифов на коммунальные услуги, повышение цен на сырьё, удобрения, ветеринарные препараты и логистику. Подорожали и овощи. В некоторых регионах кг капусты стоит 550 тенге.

Айдар Абилдабеков, заместитель председателя Комитета торговли МТИ РК:

— Причина роста цены в настоящее время — фактор сезонности, что связано с увеличением затрат на хранение и сокращение запасов, к тому же сейчас свежая продукция пошла из Узбекистана и Пакистана, что является тоже основой для роста цен.

Но, максимум через неделю доспеет туркестанская белокочанная. И так как продукт скоропортящийся, цена на него будет невысокой. Что касается будущего урожая, площадь под выращивание картофеля, капусты, лука и моркови увеличат.

Назгуль Хатепова, директор департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ РК:

— Ежегодно Казахстан производит в достаточных объёмах овощную продукцию. Картофеля порядка 4 млн тонн, капусты — 500 тысяч тонн. В текущем году ожидается урожай на уровне прошлого года. Внутренний рынок Казахстана будет полностью обеспечен собственной продукцией.

Проблема, что проверить цены в супермаркете или магазине у дома нельзя. Действует мораторий на проверку. Огромный пласт торговых точек остался вне контроля, за ценами там не следят.

Айдар Абилдабеков, заместитель председателя Комитета торговли МТИ РК:

— У нас расплодились излишние непродуктивные посредники в цепочки ценообразования, которые влияют на конечную стоимость для потребителя. Многие магазины у дома приобретают часть продукции на оптовых рынках и складах. Соответственно и дороже.

Проверку могут провести только по обращению жителей. Но таких поступает немного. За прошлую неделю в стране выявили 230 фактов превышения торговой надбавки. В некоторых случаях она достигала 40%.

Айгерим Мукашева