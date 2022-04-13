От штрафа до заключения под стражу: что грозит за незаконную ловлю рыб?

Гюзель Закария, корреспондент:

— Наживка, удочка, раскладной табурет. Совсем скоро об этих атрибутах рыбакам региона на время стоит забыть. Поскольку начинается нерест.

Буквально через несколько дней рыбы начнут активное икрометание. Первыми к этому приступят щуки, язи и судаки. Именно их ловить в водоёмах Есильского бассейна запрещается с 15 апреля. С 20 — го же вводится полный запрет на рыболовство во всех притоках и водохранилищах р. Есиль в пределах Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.

Андрей Лопацкий, главный специалист отдела Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства:

— Если рыболов установит сети в запретный период и отловит запретные виды рыб, ему грозит ответственность по ст. 383 ч.3. А это направление административного материала в административный суд. Если рыболов отловит более 60 кг щуки, карпа, судака, ему грозит ответственность по статье 335 УК РК.

Если быть точнее, то грозит нарушителю заключение под стражу до 3- х лет, при повторном нарушении — до 5 лет. Административный же кодекс предусматривает штраф в размере 20 МРП, это около 60 тыс тенге. Напомнили специалисты перед летним рыболовным сезоном и о постоянных запретах.

Андрей Лопацкий, главный специалист отдела Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства:

— Действует запрет на лов сетями из полиамидных мононитей; колючими орудиями лова, такими как острога, пика, капканы; электроловильными орудиями лова, так называемыми «электроудочками. На водоемах Есильского бассейна введены следующие запреты на лов, сбор, отлов и заготовку: сазана(карпа) — с 20 мая по 20 июня; гаммаруса — с 1 августа по 14 сентября; цист артемии — с 1 марта по 15 июня; речных раков — с 1 июня по 15 июля.

Сейчас рыбные инспекторы перешли в усиленный режим контроля. На сегодня провели 10 рейдов. В прошлом году специалисты составили 52 протокола на сумму 1 млн 131 тыс тенге.

Гюзель Закария