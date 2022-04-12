Члены городского общественного совета обсудили подготовку к паводку

За последние несколько недель в службу «109» поступило больше 80 заявок от горожан с просьбой об откачке талых вод. В основном звонки приходили от жителей частного сектора. К ним выезжали сотрудники очистных сооружений, рассказал главный специалист по ЧС городского акимата. Исабек Жангужин добавил, что Петропавловск готов к любым сценариям развития паводковой ситуации.

Исабек Жангужин, главный специалист по ЧС акимата г.Петропавловска:

— Для эвакуации населения подготовлены сборные эвакуационные пункты. Там составлены схемы, проводились тренировки, приказом назначены ответственные лица за организационную работу в эвакуационных пунктах. Также заключены 4 договора намерения, из них 3 — на продукты питания, 1 договор — на вещевое снабжение.

Эвакуационные пункты подготовлены в школах №12,13,14 и 40.

Александр Зель, член городского общественного совета:

— Здесь по статистике на 130 мест, в случае каких-то возможных рисков подтопления, будут ли охвачены те дома, которые на контроле?

Исабек Жангужин, главный специалист по ЧС акимата г.Петропавловска:

— Судя даже по 2017 году, например, в посёлке Заречный места всем хватало, кто эвакуировался туда, там даже ещё свободные были комната отдыха, комната матери и ребенка. В посёлке Кожевенный также были свободные места.

Т.е. с местами в эвакуационных пунктах, если они понадобятся, проблем возникнуть не должно. С 15 февраля по 15 марта ЧС-ники вместе с полицейскими провели профилактические беседы с жителями Подгоры, посёлков Заречный и Кожзавод.

Дарья Пышмынцева