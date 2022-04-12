Более 100 пчелосемей перезимовали в омшанике ТОО «Пасека Кызылжар»

Сергей Таранов с этими пчелосемьями знаком всего несколько дней, но уже к каждой знает подход. Вот, например, среднерусская порода. Отличается она особой агрессивностью, потому и осмотреть таких полосатых тружениц — целое испытание. Спокойную работу пасечники гарантируют с карникой. Миролюбивые медоносные насекомые меньше жалят и не остро реагируют на вмешательства. Впервые с характеристиками каждой из этих пород первокурсник ознакомился в учебниках. Прикоснуться к делу наяву гораздо интереснее, говорит Сергей.



Сергей Таранов, студент Северо-Казахстанского колледжа профессиональной подготовки и сервиса:

— Когда теория была, было как-то не интересно. А сейчас, на практике, интерес появился. 30 сек Поначалу страшно было, а сейчас интересно. 01.20 Сейчас мы готовим улья к переезду.

То есть осматривают и закрепляют рамки, а также подкармливают пчелосемьи. Питаются они, кстати, мёдом. Выставили улья на свежий воздух студенты недавно. До этого за полосатыми труженицами ухаживали в омшанике. Тёмное место, которое уберегает медоносов от температурных колебаний, в колледже применяют впервые. В прошлом году морозную зиму пчёлы пережидали под снегом.



Дмитрий Степура, преподаватель Северо-Казахстанского колледжа профессиональной подготовки и сервиса:

— Если подготовить семью правильно, то везде можно получить 100 % результат. Мы в этом году такой результат получили. У нас процесс образовательный, и мы должны показать все методы. Мы получили и там, и там 100 % результат. Разницы практически нет.

Предоставил помещение для практических занятий Олег Гаврилов. Опытный пчеловод с местным колледжем сотрудничает уже более 5-ти лет. На пасеке работать студенты продолжают и после практики. Остаются здесь, как правило, по 3-4 человека с каждого курса. Столько же будущих пчеловодов к процессу приступят уже в этом сезоне. Работы хватит на всех, говорит Олег Гаврилов.



Олег Гаврилов, директор ТОО «Пасека Кызылжар»:

— Сейчас у нас будет завоз пчёл с юга страны в начале мая. Пчелопакеты будем завозить на всю область. У нас в ассоциации 200 пчеловодов. Всех обеспечим пчёлами. И уже пасеки будут разъезжаться по области. И желающие могут устроиться на работу.

В колледже профессиональной подготовки и сервиса готовят третий выпуск специальности «пчеловодство». Всего из учебного заведения вышли 45 профессиональных пасечников.

Жанель Бисенбаева