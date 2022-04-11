Сенатор Али Бектаев посетил Кызылжарский район

ТОО «Петерфельд-Агро» существует с 2011 года. Товарищество занимается растениеводством и животноводством. Поголовье скота в нём на сегодня перевалило за 5 тысяч. Корм для породистых бурёнок в хозяйстве выращивают на 4 гектарах пашни.

Али Бектаев, депутат Сената Парламента РК:

— По совершенствованию механизмов субсидирования у вас есть какие-то предложения?



Аскар Мадиев, руководитель ТОО «Петерфельд-Агро», Кызылжарский район:

— 100 тыс и 80 тыс тенге на удешевление кормов — это очень хорошая поддержка от государства, от нашего областного бюджета на приобретение скота 400 тыс — это тоже хорошо, это стимулирует наших сельхозтоваропроизводителей, чтобы они занимались и молочным направлением.

ТОО «Петерфельд-Агро» не стоит на месте и постоянно развивается. Сейчас в товариществе завершают строительство нового доильного зала на 600 голов. Оборудование здесь установили немецкое. Зал заработает в конце апреля.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— Это достаточно современное оборудование, которое учитывает количественные и качественные показатели производимой продукции, — молока. В той же мере установлено оборудование, которое следит полностью за поголовьем, чтобы определять кормовой рацион и делать вопросы ветеринарной безопасности.

К ней в хозяйстве относятся ответственно, как и ко всем заработанным деньгам. Руководитель ТОО «Петерфельд-Агро» Аскар Мадиев вкладывает их в развитие своего товарищества.

Али Бектаев, депутат Сената Парламента РК:

— В сельском хозяйстве важно, чтобы частное лицо вкладывало свои средства. Это с одной стороны большая ответственность за будущее данного производства, с другой стороны люди, работающие здесь, задерживаются в селе. Людей надо удерживать, обеспечивать работой, условиями именно в сёлах, где они родились, где они могут работать.

Работать и комфортно жить. Аскар Мадиев позаботился и об этом. Руководитель ТОО объяснил, что строительство домов для рабочих стало вынужденной мерой.

Аскар Мадиев, руководитель ТОО «Петерфельд-Агро», Кызылжарский район:

— Коснулась проблема именно с кадрами, с нашими специалистами, поэтому мы решили построить дома, чтобы выйти из этого положения. Построили 19 домов, начали стройку домов с 2021 года. Уже 10 домов заселили, из них в 9 домах идёт отделка. В этих домах есть центральное отопление от нашего хозяйства. Здесь центральная вода, центральная канализация. Мы сделали асфальт везде во дворах.

К таким условиям быстро потянулись специалисты. В этом доме, например, будет жить Артём Косоуров со своей супругой. Они оба трудятся в ТОО.

А вот и та самая школа. После ремонта её не узнать. Всё благодаря проекту государственно-частного партнёрства. В 2020 году здесь сделали капитальный ремонт стоимостью 300 млн тенге.

Адильбек Исмагулов, директор «Қызылжар Абай орта мектебі», Кызылжарский район:

— Школа полностью оснащена современными материально-техническими базами, которые помогают привлекать детей на научные работы, мы тесно сотрудничаем с НИШ, с Дворцом школьников Петропавловска. Это очень интересно для нас.

В учебном заведении знания получают 270 мальчишек и девчонок. Работают с ними 47 педагогов.

Дарья Пышмынцева