Первый вице-министр сельского хозяйства опроверг информацию о дефиците зерна в РК

Айдарбек Сапаров, первый вице-министр сельского хозяйства РК:

— Сразу хотел бы начать с сообщения, что никакого дефицита зерна нет. Зерна в достаточном количестве имеется в республике. Призываем всех не создавать ажиотаж, а также не прикрывать личные интересы зарплатами населения.

Так Айдарбек Сапаров начал своё выступление на площадке службы центральных коммуникаций. Первый вице-министр сельского хозяйства опроверг все материалы СМИ о дефиците зерна. По данным на 1 апреля, в республике имеется около 6,5 тонн зерна, а этого объёма достаточно, чтобы обеспечивать внутренний рынок и закрывать потребности внешнего. С ним ситуация сложнее. Как только экспорт пшеницы из России попал под запрет, отечественные мукомолы начали покупать её у казахстанских сельхозтоваропроизводителей. У каждого участника сделки своё видение цены на зерно. Здесь то и возникли проблемы.

Айдарбек Сапаров, первый вице-министр сельского хозяйства РК:

— В целях исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке и загрузки мукомольных предприятий межведомственная комиссия по вопросам внешней торговой политики и участия в международных экономических организациях от 1го апреля 2022 года принято решение о введении квотирования экспорта пшеницы и муки. С 15 апреля по 15 июня. Объём квоты на пшеницу — 1 млн тонн, на муку — 300 тыс тонн.

Такой выход нашли в министерстве сельского хозяйства. По информации ведомства, запасы муки в Казахстане составляют 118 тысяч тонн. Достаточно её и в региональных стабилизационных фондах, нет дефицита и на складах, и в точках продаж. Если снова вернуться к зерну, то в продовольственной корпорации его в избытке, а именно свыше 800 тыс тонн. При необходимости ценный ресурс направят на внутренний рынок. Один из вопросов, который интересует потребителей: вырастут ли цены на хлеб?

Азат Султанов, директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК:

— Предпосылки по увеличению стоимости социального хлеба в настоящее время отсутствуют. Другой вопрос по другим хлебобулочном и пекарным изделиям, другие виды премиального хлеба, круассаны, багеты. По ним цена будет варьироваться в зависимости от стоимости сырья.

Здесь уже всё зависит от покупателя и его вкусовых предпочтений. Первый вице-министр сельского хозяйства также прокомментировал информацию о закрытии отечественных мельниц. Айдарбек Сапаров заверил, что функционировать они не перестанут, но, их загруженность, скорее всего,уменьшится.

Дарья Пышмынцева