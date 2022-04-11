Концерт, посвящённый 100-летнему юбилею народной артистки Казахстана Розы Баглановой, прошёл в Петропавловске

Новости МТРК

23:13 11 Апреля 2022

Концерт открыл фольклорный ансамбль «Астана сазы». Виртуозная игра на домбре сразу же воодушевила зал. Трепет инструмента и ловкие пальцы музыкантов согрели сердца зрителей. Следующим на сцену выходит заслуженный деятель Казахстана Ерлан Рыскали. Он исполняет песню «Гауhартас», ставшую известной во всем мире.

Ерлан Рыскали, заслуженный деятель Республики Казахстан:

— Это, конечно, большое счастье для всех нас принять участие в концерте в честь такой именитой певицы. Я много раз её видел, много раз был с ней на сцене. Поэтому этот концерт для меня особенный.

В прошлом году Государственной концертной организации «Казахконцерт» присвоили имя Розы Баглановой. В честь её 100-летия подготовлен ряд мероприятий. Участие принимают порядка 40 артистов.

Еламан Толепберген, официальный представитель Государственной концертной организации «Казахконцерт» им.Розы Баглановой:

— Концерт, который стартовал на республиканском уровне 1 марта в Нур-Султане, продолжается и в регионах. Совсем скоро с этим концертом мы отправимся в Павлодар, а затем в Караганду.

Выступления артистов впечатлили североказахстанскую публику. Зрители говорят, что вместе с ним спели все песни.

За весь вечер столичные гости исполнили около 20 произведений, которые запомнятся петропавловцам надолго.

Диана Салихова

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