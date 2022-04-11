30-летие народного хора русской и казачьей песни «Звонница»

На сцене один из самых крупных хоров СК — «Звонница». Свой 30-летний юбилей коллектив отмечает со зрителями. Представляют как уже и всем известные песни, так и новинки. Звучат и композиции на казахском языке.

В репертуаре более 100 песен. Некоторые из них написал Сергей Снурницын. В «Звоннице» он 26 лет. А в 2019 году стал руководителем коллектива.

Сергей Снурницын, художественный руководитель народного хора русской и казачьей песни «Звонница»:

— Полный зал. Посмотрите, какой аншлаг! Потому что наш коллектив уже достиг такого приличного возраста — 30 лет. Себя зарекомендовал с такой стороны, что всегда на нас шли, идут и будут идти. Но вот, видите, зал маловатый. Некуда вместить всех. Вот уже 160 человек вошло, еще сколько стоит людей в проходах. Но, посадить уже просто некуда.

Большинство собравшихся в зале — давние поклонники хора. Мест, может и не хватает, но, праздничное настроение это точно не испортило.

Поздравляют «Звонницу» с юбилеем и юные коллеги — «Наследие. Звончата». Выступают с задорной песней «Бабушка, испеки оладушки».

За 30 лет коллектив добился немалого. Они становились победителями различных международных конкурсов и фестивателей. Выступают как в Казахстане, так и заграницей. На данный момент в «Звоннице» 17 участников, и здесь ищут новые таланты.

Диана Салихова