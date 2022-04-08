«Скорей бы в поле»: аграрии СКО готовятся к посевной кампании

Этот «Кировец» Владимир Курнаев знает как свои пять пальцев. И для механизатора, и для трактора работа в товариществе есть круглый год. С весны до осени — в поле, зимой тоже дел хватает. На днях «К-700 » загнали на очередной техосмотр. Перед предстоящей посевной мужчина устраняет все возможные неполадки.



Владимир Курнаев, механизатор ТОО «Новомихайловское-2003», Мамлютский район:

— Ломается всё, но стараемся ремонтировать всё в сроки. На этом уже шестой сезон работаем. 02.22 Он сутками работает, бывает, не глохнет. Поменялись и дальше поехали.

Отремонтирует трактор Владимир до конца этой недели. К этому времени «в строю» будет и вся оставшаяся техника сельхозформирования. В ТОО «Новомихайловское-2003» насчитывается около 150-ти единиц. Парк товарищества считается относительно свежим.



Александр Виневцев, главный инженер ТОО «Новомихайловское-2003», Мамлютский район:

— В 2021-ом году мы получили трактор «JonhDeere» с посевным комплексом, 6-ой серии «JonhDeere» получили, зерноуборочные комбайны — 4 штуки обновили. 02.18 Благодаря государственной поддержке 25 % субсидируется на технику. Поэтому проводим обновление практически ежегодно.

Ещё 50 % субсидий на удобрения, благодаря которым в «Новомихайловском» добились неплохих результатов в прошлый довольно засушливый год. Предприятие ежегодно закупает их по 28 вагонов. Стоят они около 300 млн тенге. Ещё 200 млн здесь направляют на средства защиты растений.



Вячеслав Щёголев, директор ТОО «Новомихайловское-2003», Мамлютский район:

— Несмотря на то, что прошлый год был у нас засушливым, приобретённые нами удобрения были внесены в жидком растворе. Мы работали до посевов и после. В прошлом году мы сварили чуть больше 900 тонн. Благодаря этому мы получили достойный результат.

Посевная площадь ТОО составляет 10 тысяч гектаров. Сеют здесь каждый год пшеницу, ячмень, рапс, лён и горох. Сейчас на полях товарищества проводят влагозадержание. К весенне-полевым работам аграрии приступят уже в конце этого месяца. Всего в Мамлютском районе культуры засеют на площади более 164 тысяч гектаров. Фермерам предоставят 3,300 тонн удешевленного топлива. Стоимость 1 литра дизеля составит 210 тенге.

Жанель Бисенбаева