Нет техники — нет посевной. Аграрии СКО рискуют не начать весеннее — полевые работы вовремя

Серик Малаев заключил договор с официальным дилером канадской компании «John Deere» еще в октябре прошлого года. Хотел приобрести б/у трактор за 280 тыс долларов. Отправил первый платеж в размере 86 тыс долларов и ожидал поставки. Однако, желанный товар не получил. Возникли проблемы с таможенной очисткой. Казахстанский дилер продукции «John Deere» не просто отказался давать на это разрешение, но и подал иск в суд.

Серик Малаев, руководитель ТОО «Акселеу», район им. Г. Мусрепова:

— Интеллектуальная собственность подает на нас иск, что мы использовали товарный знак не по назначению. Но я заключил договор с канадской фирмой -официальным дилером, и на каком основании на сегодня я не могу данный трактор растаможить и забрать, не понимаю. В январе трактор пришел. Мы поставили его на склад временного хранения. Все требуемые документы я сдал в таможню. С тех пор, а это с 20 января, я не могу продолжить «растаможку» и забрать трактор.

Сейчас трактор стоит в Кокшетау на складе временного хранения. На днях начнется посевная, но сельхозтоваропроизводитель не уверен, будет ли он сеять 3000 га пшеницы в этом году. Рассчитывал на доставку, но в итоге его затянули судебные тяжбы. Больше всего недоумевает аграрий с того, что ранее таких проблем не возникало. Пару лет назад у этой же компании Серик Малаев приобрел 2 комбайна. С аналогичной проблемой в СКО столкнулись и другие предприниматели.

Лина Ермолаева, эксперт Палаты предпринимателей СКО:

— В ПП обратились 2 агрария: ТОО «Аскелеу» и ТОО «Наследие-Агро». В настоящее время существует практика затягивания в суде решения этого вопроса. Аграрии просто не знают, что делать. У них остается всего 10 дней начать посев, а у них не хватает запчастей и техники.



Почему не подписала разрешение на таможеную очистку, «Eurasia group» комментировать отказалась. На данный момент по этому вопросу прошли 2 встречи с госсорганами на площадке ПП и 4 заседания суда. Но, проблема пока не нашла своего решения.

Гюзель Закария