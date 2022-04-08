Что изменится в районе М.Жумабаева в 2022 году?

Важное за неделю

21:36 8 Апреля 2022

Эти 240 коров каждый день дают 3,5 тонны молока. Удой сдают на завод «Маслодел» по 190 тенге за литр. Такая цена оправдывает все затраты, говорит директор фермы. Сейчас молочный комплекс в селе Полудино расширяется, планируют, что на ферме будет 1,5 тысячи коров. Ещё один молочный комплекс строят сейчас в селе Жастар. В июле начнут завозить оборудование, а в сентябре поголовье. С последним не обошлось без сложностей.

Арман Улатаев, директор ТОО «Кызылжар МТС Агро»,район М. Жумабаева:

— Планировали симментальскую породу. В связи с ситуацией на Украине. Планировали на Украине взять, теперь будем брать голштино-фризскую породу. Договорились с компанией из Актобе 600 голов.

Учёные посчитали, казахстанец в год в среднем потребляет 300 литров молочных продуктов. Эта ферма сможет ежегодно давать 3 тысячи тонны молока. Получается, каждый такой комплекс обеспечит полезным напитком 10 тысяч казахстанцев. Для развития сельского хозяйства в этом году регион дополнительно получит 20 млрд тенге в рамках комплексного плана. Всего бюджет области увеличится на 70 млрд. Это, говорит Кумар Аксакалов, больше отремонтированных дорог и построенных домов. К примеру, на месте этого пустыря в Булаево возведут многоэтажку на 45 квартир.

Кайрат Омаров, аким района М.Жумабаева:

— Это двухгодичный проект, выделено уже 383 млн тенге. Это будет у нас первое 3-этажное здание в г.Булаево. Стоимость одного кв. м будет не более 160 тысяч тенге.

Это первый в районе дом, который возводят по линии «Отбасы банка». Квартиры получат очередники, но не забесплатно, а по льготной ипотеке. Сейчас в районе М.Жумабаева 371 человек в очереди на жильё.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Это инструмент, который должен работать на уровне районов, не только в городе. Мы сейчас проверим, посмотрим, насколько этот опыт будет удачным, чтобы его распространять дальше.

Дорога, ремонт которой ждали всем городом. Улица Уалиханова в Булаево — магистраль, соединяющая две части райцентра. Привести в порядок этот километр улицы булаевцы просили несколько лет. Особенно родители детей, которые учатся в школе за мостом.

Лилия Черказьянова, директор Булаевской СШ №2, район М.Жумабаева:

— Вот эта улица позволит нашим детям посещать объекты дополнительного образования без всяких проблем. Начинается осенне-весенний период. Наши дети буду ездить на велосипедах и скейтах. И нам приятно, и детям приятно.

Её ремонт обойдётся в 200 млн тенге. Всего в этом году в Булаево отремонтируют 8 км дорог. А по району в порядок приведут 39 км. На 40 улицах сделают освещение. В 13 сёлах улучшат водоснабжение. На всё это выделили 3 млрд тенге. Проинспектировал глава региона и подготовку к паводку. В этом году угроз подтопления жумабаевцев нет, в чём заслуга подготовительных работ: вывоз снега, чистка ливнёвок, очернение. Помогла и теплая погода.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В прошлом году земля была замёрзшая. Вся вода уходила в обочину, овраги. Собиралась и уходила, потом мы не могли её найти, она могла выйти в любом месте. В этом году мы видим, что впитываемость хорошая. В отдельных районах уже до 30 см сверху уже оттаяло. Оттаивание идёт сверху и снизу. Это хорошо. Земля начинает фильтрацию.

Эти значительно снизило риск подтопления талыми водами. Но, всё ещё есть угроза для сёл в пойме реки Есиль. Из-за теплой погоды в соседних регионах повышается уровень воды. Если будут залповые сбросы, могут пострадать сёла нашей области.

Айгерим Мукашева

Читайте также

СК — колыбель выдающихся личностей
О строительстве 3-ей трубы ТЭЦ-2 говорил аким СКО
О проблемах с.Возвышенки жители рассказали акиму области
Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
В Петропавловске прошёл республиканский айтыс
Аким города Булат Жумабеков провёл отчётную встречу
Касым-Жомарт Токаев встретился с акимами областей
Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК посетил ТЭЦ-2
Строительство новой трубы на ТЭЦ-2 начнётся в конце 2023 года
Сенаторы Е. Султанов и О.Перепечина посетили ТОО «SMBGROUP Family» и «Cool Infinity»
Касым -Жомарт Токаев покинет пост председателя партии «AMANAT»
Очередной приём граждан провёл аким области