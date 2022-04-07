В СКО осуждённым выдали специальные браслеты

Особое внимание — контролю за осуждёнными, которые нарушают установленный порядок отбывания наказания. Для них Комитет уголовно-исправительной системы предусмотрел специальные браслеты, с их помощью будут отслеживать местоположение поднадзорного. В местное ведомство поступило более 140 электронных средств слежения. Один из них уже выдали 40-летнему Владиславу. Он неоднократно нарушал правила пребывания на свободе.

Гипоаллергенные, водонепроницаемые и антивандальные. Заряд браслета хватает до 5-ти дней. Ему достаточно двух часов, чтобы подпитаться энергией. Каждое движение и местоположение его обладателя фиксируется через специальную систему, говорят сотрудники пробации, и данные отражаются на планшете. Такие гаджеты будут в распоряжении у более чем 20-ти сотрудников отделения службы пробации.

Даурен Садвакасов, начальник отделения службы пробации ДУИС по СКО:

— У каждого сотрудника, у которых будут состоять на учете осужденные с электренными средствами слежения, будет такой планшет. Здесь установлена специальная программа, где будет все отображаться. Если заряд на браслетах заканчивается и осуждённый никак не реагирует, инспектор сразу же выезжает и проверяет.

Стоимость одного браслета превышает 200 тысяч тенге. Материальную ответсвенность за гаджет несёт осуждённый в виде штрафа или предупреждения. Всего в центре пробации на учете состоят почти 800 осуждённых североказахстанцев, 120 из которых часто нарушают закон.

Алишер Ашимов