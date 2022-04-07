Скот фермера из Тимирязевского района пал из-за инфекционного ринотрахеита

Скот фермера из Тимирязевского района начал погибать из-за инфекционного ринотрахеита. Об этом сообщили в областном управлении ветеринарии. Выяснить это удалось благодаря специальным исследованиям.

Напомню, фермер из Тимирязевского района начал бить тревогу в социальных сетях, где рассказал, что за 3-4 дня у него пали 15 голов скота. Сельчанин самостоятельно утилизировал животных. В Комитете ветеринарного контроля и надзора предполагали, что скот заболел ринотрахеитом. 6 апреля диагноз официально подтвердился. Руководитель управления ветеринарии рассказал, что на сегодня ситуация в хозяйстве, в котором содержатся 124 головы скота, стабилизировалась. Лечение животных, начатое ранее, даёт свой эффект. Справляться с ущербом фермеру придётся самостоятельно, объяснил Берик Альжанов. Так как инфекционный ринотрахеит не входит в утверждённый перечень особо опасных болезней животных.

Берик Альжанов, руководитель управления ветеринарии СКО:

— По требованиям ветеринарно-санитарных правил на данное хозяйство будет наложено ограничение решением акима сельского округа. В рамках ограничения будут проведены вакцинации скота здорового, продолжим лечение больного поголовья скота, дезинфекция и ограничение снимается после 30 дней после последнего выздоровления животного. В рамках ограничения запрещается вывоз живых животных, ввоз животных, продукции, сырья животного происхождения, а также кормов для животных. В данном хозяйстве не соблюдаются санитарно-ветеринарные требования. Очень большая скучность животных. На прошлой неделе были бураны, скот стоял на улице. Это тоже является фактором, чтобы заболевание пошло дальше и провоцировало падёж. При соблюдении ветеринарно-санитарных требований таких последствий бы не было.

Дарья Пышмынцева