Ситуация на границе с Китаем: Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил соответствующим ведомствам актуализировать информацию по импорту и экспорту. Так, в столице состоялось очередное заседание оперативного штаба по антикризисным мерам. Речь шла о ситуации на границе с Китаем с точки зрения проезда грузов в оба направления.

В настоящее время на казахстанско-китайской границе функционируют 5 автомобильных и 2 железнодорожных пункта пропуска. Специалисты отмечают, наблюдается увеличение количества транспортных средств на 123%. Что касается приграничного пункта пропуска «Нур жолы» — его пропускная способность увеличилась почти в пять раз. При этом стоимость одной перевозки снижена с $4 500 до $2 050. Ранее исключили взаиморасчеты в наличной форме. Это позволило вывести данные средства из теневого оборота. Кроме того, запущен пилот проекта электронной очереди. В ходе заседания его участники подчеркнули, что скопления на пунктах пропуска нет.

Диана Салихова