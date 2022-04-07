Рабочего ранили на территории Академии Национальной гвардии РК

Новости МТРК

0:09 7 Апреля 2022

На войсковом стрельбище Академии Национальной гвардии РК ранили рабочего, который добывал песок. Инцидент произошёл, когда там проводились практические стрельбы из автомата АК-74 с личным составом учебной группой курсантов. В профильной пресс-службе сообщили, что работы по добыче песка проводились без согласования с руководством Академии Национальной гвардии в районе излётного пространства, а именно в низменности.

Поэтому наблюдения с постов оцепления и центрального пункта управления не было. В пресс-службе облздрава рассказали, что ранение получил мужчина 1980 года рождения. Пуля попала в левую ягодицу. Карета скорой помощи доставила его в больницу, где мужчине оказали помощь. От госпитализации он отказался. Полицейские проводят следственные действия, назначены баллистические экспертизы.

Алишер Ашимов

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