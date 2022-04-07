О строительстве 3-ей трубы ТЭЦ-2 говорил аким СКО

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0:10 7 Апреля 2022

Надо быстрее приступить к работам на Петропавловской ТЭЦ-2. Об этом аким области говорил на встрече с экспертами, которых для урегулирования ситуации направило правительство. По словам Кумара Аксакалова, для ликвидации последствий аварии и для нормального прохождения следующего отопительного сезона специалисты разработали план мероприятий.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Который включает в себя очень большой объём проведения капитальных ремонтов котлоагрегатов, газоходов и строительство 3-ей трубы. Это требует большого количества специалистов, привлечения средств и большой мобилизации. В этой связи мы попросили правительство, чтобы была направлена группа специалистов, экспертов к нам в Петропавловск для того, чтобы дать экспертную оценку тем предполагаемым мерам и предложениям, которые были разработаны.

Айгерим Мукашева

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