Дорожники готовы к приходу большой воды

За красивым пейзажем этого микрорайона в весенний период скрывается настоящая опасность. Пойму реки Есиль от жилых домов Подгоры отделяет всего лишь несколько десятков метров. Вот кому оттепель и пробуждение природы точно не в радость.

Риски подтопления ежегодно предотвращают дорожники. Они закрывают водопропускную трубу, чтобы через неё на территорию городской постройки не проходила вода. К этому процессу бригада приступит с окончанием обильного снеготаяния. Пока идёт обратный процесс. Талые воды микрорайона проходят через дорогу в реку.



Игорь Суровцев, главный инженер ТОО «Казахавтодор»:

— Первый этап — талые воды. Трубы работают на 20%. Где-то снег с полей уже сошёл. Теперь будем ждать второй этап — розлив реки Ишим. Уже Акмолинская область Селитинское водохранилище потихоньку сбрасывают воду. К 20 апреля вода подойдёт к Сергеевскому водохранилищу.

19 мостов, в том числе 7 путепроводов и более 600 водопропускных труб. Все они в период прихода большой воды на особом контроле. Очищать сооружения от снега и наледи дорожники начали в марте. Процесс важный, от него зависит, насколько спокойно пройдёт паводок на дорогах. Забитые трубы могут стать причиной переливов, а они, в свою очередь, размоют дорожное полотно.



Канат Усербаев, заместитель директора СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»:

— На сегодня 115 участков являются опасными, из них 72 трубы, 4 моста находятся на постоянном контроле. Также филиалом «КазАвтоЖол» совместно с ТОО «Казахавтодор» — подрядной организацией произведён осмотр дорог.

Заготовили в нужном количестве глину, щебень, инертный материал. На старте здесь и 14 инженерно-спасательных бригад, это около 250 человек и 60 единиц техники. В целом, на очистку русел, канав, кюветов и водопропускных труб национальная компания направила 100 млн тенге.

Жанель Бисенбаева