Цены на продукты в Казахстане выросли на 36-47%

От 36 до 47 процентов выросли цены в ряде регионов за неделю прошлого месяца. Об этом на заседании нижней палаты Парламента РК заявил депутат Едил Жанбыршин.

Казахстанцы тратят на продукты питания больше половины своих доходов, отметил мажилисмен. Темп роста зарплат наших граждан не успевает за ростом цен на социально значимые товары. Причиной резкого скачка стоимости продовольственных товаров глава Минторговли назвал — геополитическую ситуацию. Бахыт Султанов перечислил и внутренние факторы, которые пытаются контролировать. Мониторинговые группы работают в каждом регионе. За последние три недели они осуществили обход 75-85% придомовых магазинов, снизили там наценку на продукты — на 15%. Зарегистрировали 259 фактов превышения цен. Повлиять на рынок планируется за счет покупки социально-значимых товаров у производителей по низким ценам. Они будут реализованы через Стабфонд.

Бахыт Султанов, министр торговли и интеграции Казахстана:

— В кратчайшие сроки, в течение 2-3 лет, будут приняты меры по снижению данных показателей. Касательно цен — сейчас внутренний баланс находится на контроле, 19 социально значимых товаров — их запас — 1 млн тонн, в декабре было 2 млн тонн. Конечно, он будет снижаться. По импорту и экспорту приняты соответствующие меры — по ряду продовольствий установлены ограничения. Также предусматриваются вопросы по импорту из соседних стран.

Гюзель Закария