111 млрд тенге дополнительно потратят на повышение пенсий и пособий в РК

Ежегодно создавать 20 тысяч рабочих мест для многодетных матерей и воспитывающих детей-инвалидов по программе «Бакытты отбасы», поднять заработную плату 2 млн казахстанцев, трудоустроить 160 тысяч выпускников по программе «Молодежная практика». Вопросов, поднятых в Мажилисе, было немало, но важнейший коснулся социальных выплат.

Ералы Тугжанов, заместитель Премьера-министра РК:

— Выполнение всех социальных обязательств — одна из первостепенных задач Правительства. На эти цели предусмотрено 4,5 трлн тенге, что на 230 мдрд больше, чем в прошлом году. В связи с изменением коридора инфляции от 8 до 10% размеры предусмотрено дополнительно проиндексировать еще на 4%, что обеспечит рост в совокупности всех социальных выплат».

Если быть точнее, то базовая пенсия и пособия вырастут на 9%, а размер солидарной пенсии — на 11%. Увеличение затронет 4,2 млн получателей. Дополнительно из бюджета выделят 111 млрд тенге. Разработают за полгода и цифровые карты семей, получающих АСП. Они позволят отслеживать их нужды и своевременно реагировать на обращения. Затронули и вопросы поддержки лиц с инвалидностью.

Ералы Тугжанов, заместитель Премьера-министра РК:

— В целях обеспечения реабилитационными услугами лиц с инвалидностью в 2021-2023 годах за счет средств республиканского бюджета запланировано строительство 12 реабилитационных центров, 5 из которых начаты в прошлом году. Также в рамках проекта «Қамқорлық» планируется открытие 8 дневных центров для детей с аутизмом и другими психическими расстройствами. 17 таких центров были открыты и введены в эксплуатацию в прошлом году.

Также Ералы Тугжанов подчеркнул, что 1,5 млн сельчан не охвачены медицинским страхованием. Решить проблему планируют до 2025 года за счет строительства 420 медицинских учреждений в сельской местности, открытия аптечных пунктов, 20 межрайонных родильных домов, 17 диагностических центров. Решат вопрос и с нехваткой врачебных кадров.

Ералы Тугжанов, заместитель Премьера-министра РК:

— В целях снижения дефицита кадров повышена заработная плата врачей (до 415 тыс. тенге), средних медицинских работников (до 208 тыс. тенге). В 2022 году количество грантов по дефицитным специальностям увеличено на 43% и предусматривается страхование ответственности медицинских работников. В результате данных мер к 2025 году будет доведен охват консультативно-диагностической помощью сельских населенных пунктов от 47 до 100%.

Не меньше внимания и образовательной сфере. Глава государства поручил пострить 1000 школ до 2025 года, в аналогичный срок полностью охватить молодежь бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям. В вузах же увеличат количество грантов до 75 тысяч, в приоритете — IT- специальности.

Гюзель Закария