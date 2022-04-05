В с. Бесколь прошёл информационно-просветительский караван «Дорогами добра и дружбы»

На поле играют команды 3-ей Бескольской и Байтерекской средних школ. Удача на стороне последних. В этой игре юные спортсмены выходят вперёд. Четырнадцатилетний Тагир Шерханов волейболом занимается почти год. За это время юноша в составе сборной не раз выезжал на соревнования, где команда занимала призовые места.

Тагир Шерханов, участник соревнований:

— Отыграли против 3-ей школы и команды «Парасат». Мы победили все команды, не одержали ни одного поражения. Наша команда сыграна примерно на 85%. Готовились все каникулы. К нам приезжали команды, с которыми мы проводили дружеские матчи.

Надеялась на победу команда школы-лицея «Парасат». Занять первое место у ребят не получилось, хотя к соревнованиям подошли ответственно. Сложности были, и команды хорошо подготовлены, признается Даниял Еслямов.

Даниял Еслямов, участник соревнований:

— Мы заняли второе место. Соревнования прошли отлично. К ним мы готовились очень долго и рады, что заняли призовое место. Конечно, хотелось бы показать лучший результат. Команды хорошо подготовлены, особенно волейболисты из Байтерека. Играть с ними — одно удовольствие.

Турнир прошёл в рамках информационно-просветительского каравана «Дорогами добра и дружбы». Его приурочили к празднованию 30-летия двусторонних отношений межда США и Казахстаном. Организатор мероприятия — Национальный Дельфийский комитет. Особое внимание в проекте — налаживанию культурного сотрудничества, достижению взаимопонимания и глубокого уважения к традициям и наследию двух стран.

Куралай Туспекова, директор Национального Дельфийского комитета:

— Этот проект состоит из 10-ти остановок в малых городах и крупных районных центрах. Сегодня у нас 3-я стоянка. В нашей программе спортивное мероприятие. Сегодня мы проводим аналогию наших культур. Как известно, родиной волейбола является Америка. Ребята соревнуются в турнире по волейболу и в интеллектуальном национальном виде спорта «тоғыз құмалақ».

Победителей и призёров наградили кубком, грамотами и ценными призами.

Алишер Ашимов