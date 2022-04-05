Почти 435 тыс голов скота прошли весеннюю обработку в СКО

Жангали Шаймерденов живёт в селе Чапаево Кызылжарского района 20 лет. Все эти годы бывший зоотехник занимается разведением скота. Когда был моложе, держал большое хозяйство, которое кормило его семью. Сейчас у мужчины 4 коровы, 2 лошади и несколько десятков баранов. Все они проходят весеннюю обработку.

Жангали Шаймерденов, житель с.Чапаево, Кызылжарский район:

— Если бы не вакцинировали, то скот одолел бы сразу подкожный овод, разные есть болезни, сезонные болезни. А всё это предотвращает.

Любую болезнь лучше предупредить, нежели лечить. Айтолла Шахметов много лет работает ветеринарным врачом. Он ответственный за весеннюю вакцинацию скота Кызылжарского сельского округа, в который входят 6 сёл. Чапаево — одно из них.

Айтолла Шахметов, ветеринарный врач Кызылжарского сельского округа:

— 804 головы числится в ТОО «Кызылжар сут», остальное частный сектор, это 160 голов. Мы в деревню заходим, пишем объявление, предупреждаем всех жителей, они нам показывают животных. Исследуются на бруцеллёз, аллергические исследования на туберкулёз, через 725 часа мы их вакцинируем против сибирской язвы. Вакцины наши казахстанские.

Весенняя обработка скота в Кызылжарском районе началась 15 февраля и продлится до конца апреля. Сейчас в районе прошли ветеринарные исследования, провакцинированы более 7 тыс голов крупного рогатого скота и почти 18 тыс мелкого. В Кызылжарском районе делают всё возможное, чтобы избежать прошлогодней вспышки бруцеллёза.

Ербол Багенов, директор ветеринарной станции Кызылжарского района:

— В прошлом году у нас положительно отреагировали на бруцеллёз 175 голов, из них 62 % — это организованные хозяйства. Это ТОО «Шахавское агро» — 47 голов бруцеллёз положительные и ТОО «Асыл агро» — 43 головы. Остальные на личных подсобных хозяйствах. В целом в 5 сельских округах был объявлен карантин, ограничение наложено было. До конца 2021 года все ограничения сняты, последние карантинные ограничения сейчас снимаются в селе Шахавском Прибрежного сельского округа. В этом году пока положение нормальное.

Обработку проходит и домашняя птица. Против птичьего гриппа в Кызылжарском районе вакцину получили почти 20 тыс голов пернатых, в регионе обработку прошли свыше 143 тыс птиц. По данным областного управления ветеринарии, на весеннюю обработку сельскохозяйственных животных и птиц из республиканской казны выделили 36,5 млн тенге. В северном регионе её прошли больше 434 тысяч голов скота.

Дарья Пышмынцева