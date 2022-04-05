Арест гендиректора «СевКазЭнерго» прокомментировали в ДП СКО

Арестовали генерального директора акционерного общества «СевКазЭнерго». Михаила Косачёва в следственный изолятор временного содержания водворили 1 апреля.

Напомним, уголовное дело возбудили из-за ЧП на Петропавловской ТЭЦ. В результате трагедии погибла сотрудница предприятия. Её тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. В тот же день были арестованы директор и главный инженер теплоэлектроцентрали.



Нурбек Баекин, сотрудник пресс-службы ДП СКО:

— 3 апреля следственным судом г.Петропавловска в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование уголовного дела находится на контроле МВД, прокуратуры области и руководства департамента полиции по СКО.

Гюзель Закария