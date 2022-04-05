214 фактов интернет-мошенничества за 3 месяца зарегистрировали полицейские СКО

С начала года в СКО зарегистрировано 214 интернет-мошенничеств. 23% из них или 50 совершил один человек.

Наиболее распространённая схема — требования предоплаты. Злоумышленники размещают фейковые объявления на сайтах и, получив предоплату, перестают выходить на связь. Полицейские отмечают, что при совершении купли-продажи через интернет необходимо соблюдать бдительность не только покупателям, но и продавцам. Целью преступников зачастую являются коды банковских карт и коды из sms. Особенно при схеме «звонок из банка». За 3 месяца произошло 40 подобных случаев. Службы порядка предупреждают, ни в коем случае нельзя брать кредиты под руководством якобы сотрудника банка. Лучше прийти в местное отделение и разобраться в ситуации лично.

Алишер Ашимов