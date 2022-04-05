2 апреля — Всемирный день информирования об аутизме

Диасу Максату — 7 лет. Из них 3 года он посещает центр «Асыл Мирас». По словам педагогов, сначала мальчик был очень замкнутым. Сильно поддавался эмоциям, мог рассердиться или очень расстроиться во время игры с детьми, например. Но, после терапии он стал свободнее выражаться в своих чувствах. Более открыто общается со сверстниками, поддерживает их. За успехами Диаса наблюдает его дедушка.

Темиртас Макенов, житель г.Петропавловска:

— Внук развивается быстрее, чем раньше. Спешит, когда едем в центр. Тут завел друзей, играют вместе. Диас пришел в центр раньше школы. Изучал здесь алфавит, цифры. Благодаря чему в школе обучение проходит легко.

Центр «Асыл Мирас» работает третий год. За это время почти 500 детей обратились за помощью к специалистам. На данный момент программу помощи здесь проходят 70 ребят. В зависимости от состояния детей, каждому подбирают программу индивидуально.

Назгуль Тортулова, руководитель центра «Асыл Мирас» для детей с аутизмом:

— В аутизм-центрах «Асыл Мирас» работает 6 программ, которые реализуют программу «Аутизм. Мир один за всех». Это программа обучающих навыков, программа развития социальных навыков, Джаспер, интенсивный курс, программа ранней поддержки, а также программа жизненных навыков. Обязательно родитель должен принимать участие на занятиях. Мы проводим с родителем также работу по обучению. Когда берем ребенка на программу, проводим обязательное обучение. Объясняем, что такое аутизм, как работать с детьми, зачем именно развивать какие-то моторные навыки, что такое имитация, как ее развивать.

Дети с диагнозом «аутизм» нуждаются в особом уходе и поддержке. Чем раньше ребенок будет получать правильную терапию, тем легче и быстрее он адаптируется во внешнем мире. Сейчас здесь работает 14 клинических педагогов. Специалисты центра постоянно проходят курсы повышения квалификации, изучают новые подходы.

Диана Салихова