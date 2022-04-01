В областной детско-юношеской библиотеке им.Г.Мусрепова открыли «Неделю детской книги»

Библиотекари нарядились в красочные костюмы не просто так. Они вместе с юными читателями празднуют открытие «Недели детской книги».

Гулия Ережепова, руководитель младшего отдела обслуживания областной детско-юношеской библиотеки им.Г.Мусрепова:

— Впервые этот праздник отмечался в далёком 43-м году. Инициатором этого праздника был Лев Кассиль, который собрал всех поэтов и писателей, чтобы сделать праздник для московских школьников, и с тех пор традиционно этот праздник отмечается во многих странах.

В честь открытия «Недели книги» Санжар Нугыман представил публике стихотворение Мукагали Макатаева «Туған жер». Он — один из постоянных читателей библиотеки. В свои 10 лет прочел весь сборник стихов Мукагали Макатаева, увлекается творчеством Абая.

Санжар Нугыман:

— Я часто прихожу в библиотеку. Мне здесь нравится. Очень много интересных книг. Я недавно прочитал произведение Ескена Елубаева «Балаларға базарлық» и «Сыр балалары»Танаша Дауренбекова. Эти авторы мне очень нравятся. Потому что там много интересного и много эмоций.

Самых активных читателей библиотеки, их здесь почти 40, поощрили наградами. Библиотекари вместе со спонсорами вручили специальные дипломы и подарки. А ещё по традиции мальчишек и девчонок ждала встреча с писателем. Галия Малдыбаева рассказал ребятам об истоках праздника.

Сотрудники библиотеки в костюмах сказочных героев планируют проехать на автобусе №7, где ознакомят детей с историей возникновения книги.

Анастасия Кузнецова