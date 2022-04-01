Полицейские за 3 дня выявили 18 должников и неплательщиков алиментов

При отсутствии данных о местонахождении должника или неплательщика алиментов частные судебные исполнители обращаются в полицию с постановлением о розыске. Далее миграционная служба устанавливает контактные лица разыскиваемого. Если его удалось найти, полицейские сообщают, что необходима явка к частным судисполнителям. Укрыться далее не получится. Ориентировки и розыскные задания направляются в регионы возможного нахождения разыскиваемого человека.

Акции по розыску неплательщиков алиментов и должников миграционные полицейские проводят один раз в квартал. По итогам крайней трехдневной акции они нашли 4 должника, 10 неплательщиков алиментов и 4 лица, утративших родственные связи.С начала года в розыске миграционной службы находились 100 человек. 43 из них сегодня установили.

Анастасия Кузнецова