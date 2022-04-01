21-летняя горожанка подозревается в сбыте синтетических наркотиков

По информации полицейских, задержанная состоит на учёте в наркологии с 2018 года. Неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления, судима. В 2019 году её лишили родительских прав. С тех пор она не сделала ни одной попытки вернуть малолетнего ребёнка. И, наконец, оказалась в поле зрения борцов с наркопреступностью.

В феврале девушку задержали по подозрению в сбыте наркотиков. У неё изъяли 8 полимерных свёртков с психотропным веществом, известным под названием «соль».

Бауржан Абдельманов, оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Общий вес изъятого составляет 4,81 гр, что относится к особо крупному размеру. Данный факт был внесён в ЕРДР по ч. 3 ст. 297 УК РК.

Установлена причастность задержанной к деятельности интернет-«магазина» по продаже синтетических наркотиков. Согласно санкции статьи, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Всего с начала года полицейские зарегистрировали 14 фактов наркосбыта. Из незаконного оборота изъяли более 16 килограммов различных наркотических веществ.

Жанель Бисенбаева