2 апреля отмечается день распространения информации о проблеме аутизма

Зарина Алишева воспитывает троих детей. Один из них — 12-летний Расул, страдает атипичным аутизмом. Когда диагноз подтвердили, Зарина стала искать методы лечения, любую поддержку. Так и узнала об объединении «Мой ребёнок». И вот уже пять лет, как она обрела опору в лице родителей с похожей жизненной ситуацией. За это время, признается женщина, чужие дети стали родными. Члены объединения оказывают друг другу постоянную поддержку, вместе организовывают мероприятия, многие сами ведут занятия для детей.

Зарина Алишева, жительница г.Петропавловска:

— Он сейчас у нас, в приниципе, организован. Учится в коррекционной школе. Посещает секции, бассейн. Хорошо лепит, рисует. Если с ребенком заниматься и стараться, то у ребенка будут достижения, будет динамика. Мне кажется, просто нужно верить в своего ребенка, и у него все получится.

На сцене Дома дружбы зажигательные танцы, а в сердцах зрителей — надежда. Эту встречу организовали активисты объединения «Мой ребёнок». Они считают, что аутизм, несмотря на распространённость, обществу не совсем понятен. Много предрассудков появляется из-за отсутствия информации и незнания, считают здесь. И в объединении намерены их рассеять.

Татьяна Ковалёва, руководитель ОО «Мой ребёнок»:

— Наш концерт также является итогом нашей 5-летней деятельности. Мы добились открытия коррекционных кабинетов. До этого говорили, что это нереально. Также у нас внепланово открылся аутизм-центр «Асыл мирас».

Дети подготовили творческие номера и исполнили их на сцене. Стихотворение «Я расту» читает Расул Алишев.

Сейчас в объединение «Мой ребенок» за поддержкой обращаются порядка 230 семей. Внимание стараются уделить каждому. В планах задействовать как можно больше людей с аутизмом, в частности взрослого возраста. Ведь часто они закрываются от общества, нуждаясь в поддержке.

Диана Салихова