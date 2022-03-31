Ситуация с COVID-19 в мире улучшается

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— Коронавирусная ситуация в мире улучшается, но говорить о победе над ней ещё рано, считают эпидемиологи всего мира. Всё же положительная статистика позволила многим странам снять существенные ограничения. Постепенно к привычной жизни, которая была до пандемии, возвращается Сингапур. Эта страна теперь доступна для вакцинированных туристов.

Заехать на границу граждане старше 12-ти лет могут с сертификатом о прививке и ПЦР-тестом. Не обязательны больше экспресс-тестирование и карантин. Власти Сингапура на этой неделе также ослабили ограничения для самих жителей. На открытом воздухе можно находиться без маски. Разрешено здесь теперь собираться большими группами.



С. Исваран, министр транспорта Сингапура:

— В аэропорту Сингапура чувствуется волнение. Я встречался с наземным персоналом воздушной гавани, и было ясно, что они в ожидании туристов. Думаю, все они соскучились по «гудящему» аэропорту. Мы увеличили штат и готовы к открытию границ.

Во Францию прилететь можно и без паспорта вакцинации. Жителям и туристам теперь доступны кафе, рестораны, кинотеатры, театры, массовые мероприятия, самолеты и поезда. С прошлой недели там отказались и от ношения масок. Необходимы они лишь в общественном транспорте.



Жан Кастекс, Премьер-министр Франции:

— И ещё одна мера, которая пока остаётся, санитарный паспорт будет действовать в учреждениях здравоохранения, домах престарелых, домах инвалидов, там, где находятся особо уязвимые граждане. И сохранится также обязательность вакцинации для медперсонала. Улучшение санитарной обстановки заставило Францию пересмотреть ограничения в отношении иностранных туристов. Сегодня Казахстан попал в зелёный лист, а значит, для получения французской визы вакцинация признанными в Европе препаратами перестает быть обязательной. Отметим, что наша страна сегодня стала единственной в СНГ, для кого открываются границы Франции.

Обязательное ношение масок, а также ряд других ограничений отменили и в Венгрии. Такое решение правительство приняло благодаря успешному контролю и вакцинации населения, сообщает руководитель канцелярии Премьер-министра.



Гергей Гуйяш, руководитель канцелярии Премьер-министра Венгрии:

— Обязанность носить маску отменяется в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах, на почте, в театрах, кинотеатрах, музеях, а также на спортивных соревнованиях. Работники предприятий общественного питания также не будут обязаны носить маску.

Сегодня в Венгрии вакцинировались 70 % от общего населения. Примерно 4 млн из них уже прошли ревакцинацию. В стране используются несколько видов антигенов. А власти Австрии и вовсе временно приостановили обязательную вакцинацию от коронавируса. По их словам, такое посягательство на основные права не являются оправданными. Закон об обязательстве прививки вступил в силу в начале года. Планировалось, что с 15 марта соблюдение правил будет контролировать полиция, а максимальный размер штрафа дойдёт до 3,6 тысяч евро, это почти 2 миллиона тенге.

Жанель Бисенбаева