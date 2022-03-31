Открытый чемпионат СКО по худождественной гимнастике прошел в Петропавловске

На ковре 11-летняя Жаннур Жамбыл. Художественной гимнастикой занимается 5 лет. К этим соревнованиям спортсменка готовилась долго и упорно. Поэтому за результат не переживает.

Жаннур Жамбыл, гимнастка:

— У меня была одна потеря. Я один поворот не докрутила. А так, думаю, все хорошо. Я за булавы не переживала. Я их отрабатывала по возможностям. Я люблю мяч, потому что он нежный, и у меня он лучше всего поулучается. Я ему доверяю больше всего.

Дарья Быкина уже выступила с тремя предметами. На очереди — лента. За 8 лет, что в гимнастике, у неё были и первые, и вторые места. На прошедших недавно городских соревнованиях она забрала золото. Несмотря на опыт, признается гимнастка, до сих пор волнуется. И это немного мешает в выступлении.

Дарья Быкина, гимнастка:

— Я волнуюсь немного. Надеялась, что выступлю хорошо. Но, из-за волнения у меня вспотели руки, и булавы выскочили прям из рук. Были две потери, и я немного не успела под музыку.

В открытом чемпионате области выступают порядка 180 спортсменок. На двухдневном турнире гимнастки выступают с индивидуальной и групповой программами. За полторы минуты им нужно выложиться на все сто. Ведь на кону — путевка на республиканское первенство, которое пройдет уже в начале мая в столице.

Людмила Ленцикова, главный судья соревнований, старший тренер СКО по художественной гимнастике:

— Сейчас поменялись правила соревнований. На новый олимпийский цикл. Но он короткий — до 2024 года. Несколько бригад. Одни оценивают трудность тела, другие -трудность предмета. Далее оценивается артистичная ценность. Целых 4-ро судей смотрят, как выразительно двигается гимнастка, музыкально ли она двигается.

Участвуют в этих сорвенованиях и мастера спорта. В этом году этот разряд получили 9 гимнасток. Судейская комиссия также отметила, что все девочки значительно повысили свое мастерство.

Людмила Ленцикова, главный судья соревнований, старший тренер СКО по художественной гимнастике:

— Конечно же, я отслеживаю детей. Очень много красивых, талантливых детей. У нас в первую очередь фактура, а уже потом профессиональные тренеры доведут их до вершины мастерства. Многих детей не узнать. Мы проводили небольшие турниры, на новый год и на 8 марта. Они уже из этого промежутка продвинулись.

По итогу двухдневных соревнований спортсменок наградили грамотами и медалями.

Диана Салихова