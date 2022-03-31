Очередной приём граждан провёл аким области

Первым к акиму области обратился житель Есильского района Аскар Нугуманов. Сельчанин просит вернуть свои земли, которые он когда-то отдал на паевых началах местному ТОО. А всё потому, что многодетному семьянину в прошлом году задержали отведённые для него дивиденды. Долю североказахстанца так и не вернули. На вопрос «почему?» ответил аким района Медет Оспанов.



Медет Оспанов, аким Есильского района:

— Во владениях ТОО «Столыпинское» 2,5 тысячи гектаров, из них более тысячи земель — пашни. В 2020-ом году предприятие обанкротилось и выставило земли на аукцион. Продали их за 67 млн тенге.

Земли за такую сумму выкупил житель Петропавловска. Аграрий готов переехать в село и усердно работать на полях. В 2021-ом предприниматель выделил по 3,5 центнера зерна каждому пайщику. В этом году дивиденды возрастут до 5 центнеров. Потому поводов для беспокойств нет, заверил аким района. В более озадаченной ситуации находится житель Кызылжарского района Вруйр Геворкян. У сельчанина около 130-ти гектаров земли, половину из которых он может потерять уже в этом году. Участок мужчине выдали 5 лет назад во временное пользование под овощеводство. Этот срок истёк. Продлять его не позволяют поправки 2018-го года в Земельном кодексе.



Бакытжан Бекиш, руководитель департамента по управлению земельными ресурсами МСХ РК:

— Раньше, обходя 48 статью, для огородничества предоставляли по 2-3 тысячи гектаров земли. Чтобы такого не было, внесли изменения. Ему второй раз отказали, потому что надо выставлять на конкурс, что там было введение крестьянского хозяйства. По новым правилам преимущество будет отдаваться тем, кто проживает в данном селе. Если сейчас участвовать будет, выигрышная конкурсная заявка будет у него.

Главное преимущество сельчанина в том, что он добросовестно занимается полями. Обрабатывает земли минеральными удобрениями, гербицидами, помогает развитию села. Недавно аграрий закупил новый комбайн и трактор. Появился риск в этом году всем этим не воспользоваться. А всё из-за того, что земельный конкурс акимом Кызылжарского района назначен на конец июля. Кумар Аксакалов назвал дату неуместной.



Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Это ваши проблемы — районного акимата. Вы должны головой думать. Конкурс по земле ни в коем случае нельзя проводить летом. Это проводится зимой, но в крайнем случае весной. Люди должны подготовиться и работать. Это же элементарные вещи.

Кумар Аксакалов поручил немедленно решить проблему. Запланированный на лето конкурс пройдёт по окончанию уборки. В такой ситуации помимо Вруйра Геворкяна оказались ещё несколько граждан. Глава региона поручил и их вопросы тщательно изучить. Последним к Кумару Аксакалову обратился житель областного центра Иван Насонов. Горожанина беспокоит состояние его дома. По словам пенсионера, затапливает его находящийся по соседству «Кызылжар Су». Монополисты заявили, что в скором времени исправят ситуацию. Вопрос возьмет на контроль и сам руководитель предприятия Женис Султанов.

Жанель Бисенбаева