Сельчане просят качественное водоснабжение: партийцы выслушали просьбы жителей Кызылжарского и Аккайынского районов

Представители областного филиала партии «AMANAT» посетили Аккайынский и Кызылжарский районы. В последнем общественная приёмная обсудила проблемы жителей сёл Березовки и Знаменского. Более 30 граждан там обратились с просьбой решения водного вопроса. Проблема заключается в том, что в засушливую погоду вода расходуется больше, а резервуары маленького объема. Отчего наблюдаются перебои. Жители просят сделать централизованное водоснабжение. Также в ходе работы мобильной общественной приемной озвучили проблемы телефонной связи, ремонта внутрипоселковых дорог, выдачи дополнительных мест для пастбищ, отсутствия мусульманского кладбища.

Гюзель Закария