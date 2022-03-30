Сельчане просят качественное водоснабжение: партийцы выслушали просьбы жителей Кызылжарского и Аккайынского районов

Общество

23:14 30 Марта 2022

Представители областного филиала партии «AMANAT» посетили Аккайынский и Кызылжарский районы. В последнем общественная приёмная обсудила проблемы жителей сёл Березовки и Знаменского. Более 30 граждан там обратились с просьбой решения водного вопроса. Проблема заключается в том, что в засушливую погоду вода расходуется больше, а резервуары маленького объема. Отчего наблюдаются перебои. Жители просят сделать централизованное водоснабжение. Также в ходе работы мобильной общественной приемной озвучили проблемы телефонной связи, ремонта внутрипоселковых дорог, выдачи дополнительных мест для пастбищ, отсутствия мусульманского кладбища.

Гюзель Закария

Читайте также

Форум этносов прошёл в Петропавловске
Челлендж помощи пенсионерам и инвалидам приняли в районе М.Жумабаева
Жители Аккайынского района обсудили Послание Президента РК