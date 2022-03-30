Поддержка предпринимателей СКО

Теперь размер гранта будет составлять до 400 МРП или 1 млн 200 тысяч тенге. Ранее предоставляли максимум 200 МРП. Всего планируют выдать 650 безвозмездных грантов. Их получателями могут стать молодёжь и лица из социально уязвимых слоев населения.



Помимо этого претенденты должны соответствовать одному из следующих критериев. То есть быть:

— безработным лицом, зарегистрированным в центре занятости населения;

— плательщиком единого совокупного платежа;

— индивидуальным предпринимателем со сроком оформления статуса до 1 года на момент обращения;

— лицом, занятым в личном подсобном хозяйстве.

Приём заявок начнется 1 апреля в режиме онлайн через портал Business.enbek.kz. Для подачи заявления необходимо зарегистрироваться с помощью электронной цифровой подписи.

Ботагоз Оразбаева, главный специалист отдела управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Заявки будут приниматься в течение 10 рабочих дней, после чего в ходе заседаний, где претендентам предстоит презентовать свои бизнес-идеи, будут рассмотрены комиссиями по предоставлению грантов. Для получения более подробной информации претенденты могут обратиться в центры занятости населения по месту их жительства.

В прошлом году господдержку получили более 1200 человек на сумму 680 млн тенге.

Диана Салихова