До конца года в СК произведут 675 тысяч тонн молока

Первый час дня, а это значит время обеденной дойки. Выстроившись в ряд, бурёнки дружно идут уже к привычному для них аппарату. Не торопясь, соблюдая определённую очередь, они забираются на карусель внутреннего доения. Оборудование полностью автоматизировано и практически не требует вмешательства человека. В дойке десятков коров задействованы всего 3 рабочих. Пока одна доярка подготавливает бурёнок к процессу, вторая подцепляет аппараты. В это же время третья проводит профилактическую обработку.



Михаил Гриценко, ветеринарный врач ТОО «Полудинское», район М. Жумабаева:

— Эта карусель на 40 мест внутреннего доения. За 10 минут могут доиться 40 коров. В среднем у нас на карусели доится 210 голов. Их дойка занимает полтора часа времени. Вместе с промывкой занимает часа два. Производительность этой карусели 1200 коров.

Удобен аппарат тем, что доярки процессом руководят, находясь внутри карусели. За её пределами, в отдельном кабинете работу с монитора контролирует оператор. В диспетчерской собрана вся необходимая информация о каждой бурёнке. Увидеть здесь можно и сколько молока она дала за сутки. В среднем эта цифра доходит до 23 литров. Всего за день отгружают 3,5 тонны молочного продукта. Мощность планируют увеличить ещё 175-ю коровами голштино- фризской породы. Для этого в ТОО планируют построить телятник и две базы на 900 голов КРС. По словам директора предприятия, существенным подспорьем в реализации идеи является финансовая поддержка государства.



Евгений Артющик, директор ТОО «Полудинское», район М. Жумабаева:

— С июня по декабрь мы получили 2 млн 450 тысяч на молоко и на развитие животноводства: была приобретена техника, оборудование — 68 млн 375 тысяч тенге. Это очень большая помощь и большая поддержка.

Сам аграрий вложил в МТФ 1 миллиард 800 миллионов тенге. Ещё 2 млрд планируют выделить на расширение фермы. Всего в регионе функционируют 29 современных молочных комплексов, 22 из которых ввели только за последние несколько лет. К 2025 году планируют построить ещё 52 современные фермы. Их запуск позволит ежегодно производить более 1 млн тонн молочного продукта.



Мейрам Мендыбаев, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— В текущем году по области ведётся строительство 11-ти современных МТФ. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 8 молочных комплексов на 5600 голов КРС. При выходе на полную мощность, дополнительно будет производиться более 28 тысяч тонн молока.

В 2021-ом производство молока по области увеличилось на 6%. В хозяйствах произвели 635 тыс тонн молочного продукта. В этом году показатель достигнет 675 тысяч тонн.

Жанель Бисенбаева